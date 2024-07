San Marino. Questione asfalti e AASLP in Comma Comunicazioni. Sds Ciacci: ”Appureremo le criticità, ma non bisogna buttare via tutto quello che è stato fatto!”

Segretario di Stato Matteo Ciacci: La politica oggi deve avere la capacita? di dire: il mio predecessore e? stato bravo in certi ambiti, andiamo avanti, in altri ambiti invece le priorita? saranno diverse. Stupida e? la battaglia di chi deve azzerare tutto. Appureremo le criticita? all’interno dell’Azienda di Produzione. Deve essere messa al centro di una riqualificazione del territorio che si basa sulle piccole opere e le piccole attivita?. Dall’opposizione, il sottoscritto ha sempre fatto una battaglia per favorire la collaborazione tra Universita? e Azienda di Produzione. Valuteremo quali sono i pro e i contro. Non mi mettero? mai a chiamare al telefono per fare un asfalto o un marciapiede. Il mio compito e? dare una visione, una progettualita?. Quando qualcuno gestiva la Segreteria al Territorio anche prima di Canti, non mi pare abbia brillato per dinamismo ed efficienza. Datemi il tempo di mettermi al lavoro, cercheremo di essere concreti, ma queste polemiche lasciano il tempo che trovano. Nelle ultime due legislature vi erano distrazioni particolarissime che non hanno permesso al Governo di turno di raggiungere determinati obiettivi. Oggi invece nel 2024 abbiamo la possibilita? di guardare alla prospettiva, al futuro, gestendo il debito investendo in logiche legate al territorio, eventi turistici, iniziative che possono rigenerare. Auspico che non ci saranno piu? interessi particolari. In questo momento avverto una grande possibilita?. La politica non ha piu? suggeritori o pseudo suggeritori.

Askanews