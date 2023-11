San Marino. Questione israelo-palestinese. Libera sostiene la manifestazione pacifica per la Pace, sabato 11 novembre dalle ore 16 sul Pianello

La guerra non è mai giusta.

Partiamo dalla premessa che ogni popolo ha il diritto di difendersi, che Israele ha il diritto di difendersi dopo il vile attacco del 7 ottobre da parte di Hamas. Ma proprio partendo da questa premessa è d’obbligo il parallelo con il popolo palestinese, civili inermi che non possono difendersi dalle bombe. I civili morti nella striscia di Gaza hanno superato le 10mila unità in un mese, la metà sono bambini e adolescenti minorenni. Dov’è la verità? L’unica verità è che ogni morte è un assassinio, che sia di un ragazzo israeliano o di un bambino palestinese, la guerra aumenta l’odio e non serve a costruire la pace!

L’intero mondo si deve impegnare per mettere fine a questa situazione; è urgente realizzare il progetto 2 popoli 2 stati, con un chiaro riconoscimento reciproco. Sicurezza, giustizia e libertà per i palestinesi, sicurezza, giustizia e libertà per gli israeliani.

Ci si può sedere insieme e parlare, ripartire dagli esseri umani, dai diritti di due popoli di esistere, di vivere in pace, di essere vicini e integrati.

Non ci sono condizioni per la pace, la pace è la condizione!

Ecco perché Libera sostiene la manifestazione pacifica per la Pace che si svolgerà sabato 11 novembre dalle ore 16 sul Pianello e invita tutti i sammarinesi che amano la libertà a partecipare.

Libera