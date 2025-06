San Marino. Quinta e sesta prova di Campionato Italiano Motorally: REPARTO CORSE DRAM e SMR Motorcycle centrano una vittoria strepitosa con Alex Zanotti

Il REPARTO CORSE DRAM – SMR MOTORCYCLE centrano una vittoria incredibile nel week end del 28-29 giugno a Bussi sul Tirino (PE). In Abruzzo sono andate in scena, nel bellissimo Comune di Bussi sul Tirino, la quinta e sesta prova del Campionato Italiano Motorally. Il capitano del team, il fortissimo pilota sammarinese Alex Zanotti, ritornato alle gare dopo 8 anni di stop, due volte campione del mondo, si è reso protagonista di una gara che sa di impresa, vincere una prova del Campionato Italiano dopo anni di assenza dalle gare. Alex è partito subito forte già nella prova del sabato mantenendo in due, delle tre prove speciali previste,il terzo gradino del podio della classe E 600. Purtroppo, un errore nella seconda PS, ha lui compromesso di salire sul podio. Tutto rimandato a domenica, dove il programma prevedeva due prove speciali molto insidiose e navigate. Alex, appreso sarebbe stata una prova difficile, decide di non commettere errori riducendo anche il suo veloce passo di gara, strategia vincente, in quanto ha vinto la classe E 600 davanti al forte pilota Montranari Tommaso su Husqvarna e Luigi Martellozzo su Gas Gas rimanendo anche nelle posizioni di vertice della classifica assoluta. Una soddisfazione enorme per il pilota sammarinese e la storica casa motociclistica SWM Motorcycle di Varese, la quale ha messo in mano al pilota una moto, la RS 500, veramente perfetta concludendo i circa 400 km di gara senza alcun problema. L’altro portacolori del team, Jacopo Azzollini, anche lui in sella ad una SWM factory, la RS 300, causa una brutta cadutra è stato costretto al ritiro, causa una violenta caduta senza conseguenze, nonostante avesse messo in mostra un ottimo passo nelle prime prove speciali. Nei due giorni di gara anche gli altri piloti del Reparto Corse DRAM hanno concluso positivamente le due impegnative giornate di gara. Prossimo appuntamento con il Campionato Italiano Motorally e Campionato Italiano Raid Tout Terrain a settembre nella citta di Campobasso, con il Reparto Corse DRAM pronto a dare nuovamente il massimo.