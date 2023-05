San Marino. Quinto appuntamento per “Il caffè letterario del Titano” – Venerdì 26 maggio alle ore 18.30 presso lo espositivo della Carlo Biagioli srl

Venerdì 26 maggio alle ore 18.30 presso lo espositivo della Carlo Biagioli srl in via 25 marzo, 71 a Domagnano- Repubblica di San Marino, quinto appuntamento con il “Caffè letterario del Titano”, la rassegna dedicata agli autori sammarinesi e non solo ideata da zoomma.news.

La rassegna ha ottenuto il Patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura.

Ospiti due autrici: Chiara Rinaldini e il suo “Alpha e Omega. Una promessa contro il caos”e Alessandra Procucci “Il mondo mi dice parole- Poesie”.

Alpha & Omega: Una promessa contro il Caos- Chiara Rinaldini

2066 – Al termine della Terza Guerra Mondiale il mondo allora conosciuto viene stravolto e diviso in Regni.Cresciuti insieme negli anni della guerra e allontanati dagli avvenimenti della vita, Demetrio ed Elena finalmente si ritrovano per scoprire che gli equilibri del mondo sono determinati da qualcosa che per secoli è stato tenuto nascosto.

Il mondo mi dice parole- Alessandra Procucci

«Fin dall’incipit della sua raccolta poetica, l’autrice ci regala assaggi preziosi di una filosofia dell’esistenza, con i suoi entusiasmi acclarati e la compresenza di dubbi, che turbano le ore di semplice felicità. Il tema del tempo, che trascorre inesorabile, e che da sempre affascina l’uomo pensoso, le fa apparire la vita come un “malinconico passaggio”, dovuto alla piena consapevolezza della fragilità umana. Di fronte a questa evidenza viene spontaneo, per ognuno di noi, cercare delle strategie per consolarsi, da questo doloroso incedere dei giorni. Il richiamo spontaneo che ci viene alla mente è a Leopardi, alla sua eloquente distinzione tra “vita” ed “esistenza”. Anche per l’autrice di questa silloge poetica, l’uomo è condannato all’esistenza; e i rari momenti di vita autentica sono troppo inconsistenti, per costruire la felicità piena a cui l’uomo continua ad aspirare. La condizione a cui l’uomo è destinato è dunque quella…