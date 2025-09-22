San Marino, Raffaello Valentini è il nuovo Campione Sammarinese 2025 di tiro con la balestra antica

La tradizione si rinnova e trova un nuovo protagonista: Raffaello Valentini è il nuovo Campione Sammarinese 2025 di tiro con la balestra antica. La finale, disputata sabato 20 settembre presso il campo di tiro della Federazione Balestrieri Sammarinesi, ha coronato il suo percorso stagionale con un risultato eccezionale che conferma il successo già ottenuto al Palio del 3 settembre.

Una stagione intensa e combattuta

Il campionato si è sviluppato lungo cinque gare distribuite nell’arco dell’anno, caratterizzate da grande competitività e prestazioni di alto livello. A spuntarla nell’atto conclusivo è stato Valentini, che con il suo trionfo suggella un’annata straordinaria.

Alle sue spalle un altro protagonista di rilievo: Helenio Chierici, leader fino alle fasi finali, che però non è riuscito a brillare nella prova decisiva. Per lui comunque un prestigioso secondo posto. Gradino più basso del podio invece per Emanuele Mularoni, autore di una rimonta sorprendente che gli ha permesso di conquistare un piazzamento inatteso ma meritato.

Una vittoria dedicata

La giornata, segnata da una cornice di festeggiamenti e spirito conviviale, ha avuto anche un tocco di commozione. Valentini, infatti, ha voluto dedicare la vittoria a Stefano Ugolini, presidente della Federazione scomparso prematuramente lo scorso anno.

Con questo successo, San Marino celebra ancora una volta l’antica arte della balestra, simbolo identitario della Repubblica, confermando come passione, competizione leale e memoria delle tradizioni possano fondersi in un evento capace di unire sport e comunità.