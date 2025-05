San Marino rafforza i legami con le comunità all’estero: fine settimana di incontri e commemorazioni nel Nord della Francia

Un fine settimana ricco di significato e partecipazione quello appena trascorso per la comunità sammarinese nel Nord della Francia. Il consigliere Giovanni Francesco Ugolini, cittadino onorario del comune francese di Pont à Vendin, ha preso parte sabato 24 maggio alla commemorazione storica nella cittadina di Montigny-en-Gohelle. In questa località, da cui durante la Seconda guerra mondiale partivano treni diretti ai campi di concentramento, il sindaco Marcello della Franca ha ricordato il coraggioso sciopero del 1941, organizzato dai minatori, i quali si rifiutarono di fornire carbone ai tedeschi, un coraggioso atto di ribellione contro il regime nazista. In segno di omaggio, il consigliere Ugolini e la sindaca Sandra Bablin hanno deposto una corona commemorativa presso il monumento ai caduti.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, Pont à Vendin ha ospitato un vivace mercatino artigianale e gastronomico. San Marino ha avuto l’onore di partecipare con un proprio stand dedicato ai prodotti tipici della Repubblica del Consorzio Terra di San Marino, presieduto dalla presidente del COSMA Helene Sancet Ugolini e dal consigliere Giovanni Francesco, consolidando così l’amicizia tra le due comunità.

Domenica 25 maggio, la città di Lens ha accolto un momento di incontro molto sentito tra i sammarinesi residenti nel Nord della Francia, organizzato dal COSMA di Parigi. Il pranzo, che ha riunito vecchie e nuove generazioni di emigrati, ha rappresentato un importante momento di condivisione e scambio. In rappresentanza della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, Chiara Cardogna – referente per le comunità all’estero – ha portato i saluti istituzionali, sottolineando l’importanza del legame con la madre patria.

Questi eventi ribadiscono il profondo valore delle relazioni tra San Marino e le sue comunità all’estero, testimoniando come la memoria storica, l’identità culturale e i rapporti internazionali continuino a essere pilastri fondamentali per una nazione da sempre aperta al dialogo e all’integrazione.

