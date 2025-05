San Marino rafforza il legame con la Motor Valley: il Segretario di Stato Fabbri al Gran Premio di Imola

La Segreteria di Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino ha ribadito il profondo legame del Titano con l’eccellenza del motorsport internazionale attraverso la presenza del Segretario di Stato Rossano Fabbri al Gran Premio di Formula 1 svoltosi sull’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Una partecipazione che si configura come un chiaro segnale di impegno e collaborazione proattiva nel contesto della “Motor Valley” allargata.

La giornata sull’Autodromo è stata scandita da un intenso programma di incontri di alto profilo, essenziali per delineare le prospettive future e rafforzare le sinergie territoriali. Un momento centrale è stato il colloquio con il Sindaco di Imola, Marco Panieri. L’incontro, maturato grazie alla sua preziosa disponibilità e costante sensibilità verso San Marino, ha evidenziato la figura del Sindaco quale primo promotore del Gran Premio e interlocutore fondamentale per assicurarne la continuità e il successo nelle edizioni future.

Il Segretario Fabbri ha poi proseguito con un breve ma significativo colloquio con il Ministro per lo Sport della Repubblica Italiana, Andrea Abodi. Il momento ha rappresentato un’ulteriore tessera nel mosaico delle relazioni collaborative tra i due Stati, focalizzate sulla valorizzazione e sul sostegno reciproco nel campo sportivo e non solo. In questo frangente di dialogo istituzionale, il Segretario Fabbri ha avuto modo di confermare la piena disponibilità della Repubblica di San Marino a fare la propria parte per sostenere e promuovere la permanenza di un evento di tale portata nel circuito del Santerno, riconoscendo il valore storico e l’impatto economico e turistico che il Gran Premio genera per l’intera regione.

La giornata è stata altresì proficua per un confronto approfondito con l’Onorevole Jacopo Morrone (Presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari), nella sua veste di Presidente dell’Unione interparlamentare. Il colloquio ha messo in luce una piena sintonia di vedute sulle prospettive future della Motor Valley, intesa nella sua accezione più ampia e comprensiva, che abbraccia il potenziale turistico e sportivo dell’area. È emersa la condivisione di un percorso comune e la volontà di unire gli sforzi per preservare e rinvigorire la posizione di Imola nel calendario sportivo globale.

L’impegno della Repubblica di San Marino si concretizza nella ferma intenzione di lavorare in sinergia con il Governo Italiano, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Imola e l’Automobile Club d’Italia (ACI). L’obiettivo condiviso è adoperarsi congiuntamente per garantire la continuità di una tappa che rappresenta un patrimonio storico per il motorsport, con l’ambizione di vederla prosperare in futuro, eventualmente anche sotto una bandiera internazionale che coinvolga direttamente la Repubblica di San Marino, rinsaldando così un legame indissolubile che affonda le radici nella storia stessa della Formula 1.

Il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, ha così commentato la giornata: “La presenza sammarinese a Imola testimonia una precisa volontà politica di agire concretamente a sostegno di un circuito e di un evento che sentiamo profondamente nostri. La storia sportiva di San Marino è intessuta con le vicende dell’Autodromo del Santerno, teatro di sfide memorabili che hanno scritto pagine indelebili. È nostro dovere e nostro interesse strategico mettere a disposizione le nostre energie e la nostra proattività per collaborare con le istituzioni italiane e gli attori locali, affinché questa eccellenza del motorsport sia preservata e possa guardare al futuro con rinnovato slancio e successo, rafforzando l’identità unica della Motor Valley nel mondo.”

La Repubblica di San Marino rinnova il suo impegno a contribuire attivamente al futuro dell’Autodromo di Imola, emblema di una passione motoristica che unisce i nostri territori e motore di sviluppo per l’intera Motor Valley. Guardiamo con fiducia alle prospettive che scaturiranno da questa rinnovata intesa, certi che l’eredità sportiva del Santerno continuerà a ispirare successi e a rafforzare il prestigio internazionale dell’area.

Comunicato stampa – Segreteria di Stato per lo Sport