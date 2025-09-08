San Marino, Rallylegend 2025 accoglie nuovi “big”: Schwarz padre e figlio, Jean Joseph e Trelles tra i protagonisti. E spazio allo Special Event “Seventies”

Rombo dei motori e mito del rally: il conto alla rovescia verso Rallylegend 2025 si arricchisce di nuovi nomi “pesanti” che andranno a rendere indimenticabile lo spettacolo motoristico nel cuore della Repubblica. Con le iscrizioni ancora aperte, la manifestazione conferma il suo status di appuntamento imperdibile per appassionati e campioni del volante.

Sono già attesi sul Titano piloti che hanno fatto la storia del motorsport. Tra le presenze annunciate spicca il tedesco Armin Schwarz, protagonista nel Mondiale Rally degli anni Novanta con i colori ufficiali Toyota, Mitsubishi, Ford, Skoda e Hyundai, che si presenterà al via con una Skoda Octavia WRC. Con lui, quasi a suggellare un passaggio di testimone generazionale, ci sarà il figlio Fabio Schwarz, classe 2005, giovane talento già protagonista nel Campionato Europeo e nei rally nazionali dell’Europa Centro Orientale: a San Marino sarà al volante di una Hyundai Accent WRC.

Grande attesa anche per il sempre affascinante “McRae Subaru Gruppo A Rally Trophy”, vera e propria gara nella gara aperta alle Subaru Impreza e Legacy Gruppo A. Qui, oltre al già annunciato Alister McRae, fratello del compianto Colin, si aggiungono i nomi del francese Simon Jean Joseph, due volte campione europeo (2004 e 2007) con ventisei presenze iridate, e dell’uruguaiano Gustavo Trelles, autentica leggenda con quattro titoli mondiali Produzione consecutivi dal 1996 al 1999.

Non mancherà lo spettacolo del belga Patrick Snijers, campione europeo nel 1994, protagonista a Rallylegend al volante di una spettacolare Ford Sierra Cosworth.

“Seventies”: il fascino intramontabile degli anni Settanta

Oltre ai campioni in gara, Rallylegend 2025 renderà omaggio alle icona a quattro ruote degli anni Settanta con lo Special Event “Seventies”. In scena 15 vetture originali, autentiche regine del rally: Lancia Fulvia HF, Fiat 131 Abarth, Lancia Stratos, Alpine Renault A110, Alfa Romeo Alfetta GTV, Fiat Ritmo e molte altre.

Saranno protagoniste nel Rally Village, dove gli appassionati potranno ammirarle da vicino, ma anche sulle prove speciali, nella Sprint Legend Race del giovedì e nella suggestiva Seventies Parade del weekend, in scena sulla prova spettacolo “The Legend”.

Alla guida, campioni che hanno scritto pagine di storia del motorsport come Tony Fassina, Adartico Vudafieri, Maurizio Verini, con altri nomi attesi a sorpresa nelle prossime settimane.

Conferme, novità e tanto spettacolo: Rallylegend 2025 si preannuncia come l’ennesimo appuntamento imperdibile che trasformerà San Marino nel cuore pulsante del rally mondiale.