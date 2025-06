San Marino. Rapublic V: il 6 e 7 giugno 2025 torna a San Marino il festival che celebra la cultura Hip Hop

Il centro storico della Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere la quinta edizione di Rapublic, il festival che celebra l’arte e la cultura Hip Hop, Rap e Trap. L’evento si svolgerà nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 giugno 2025 presso il Campo Bruno Reffi, trasformato ancora una volta in un palcoscenico urbano aperto a musica, freestyle, contest e street culture.

Un ponte tra passato e futuro della scena urban

Rapublic V rinnova il suo format articolato in due giornate: la prima più orientata all’underground e al freestyle, la seconda proiettata verso il panorama Trap e le nuove promesse del rap italiano. Il concept 2025 esplora il tema “Presente, passato e futuro”, con un’estetica ispirata ai laboratori e ai luoghi di creazione artigianale – simboli di talento, identità e trasformazione.

Il programma: artisti, talk e contest

Venerdì 6 giugno, si comincia alle ore 17:00 con il DJ set “Turn it Up” a cura de Il Macello, seguito dal Rapublic Talk, dal contest di freestyle in due fasi e dal break dance show di UnitHill. La serata prosegue con i live di:

– Fill Koi – Irol, ideatore del festival – Claver Gold (132.000 ascoltatori mensili) – Vegas Jones, headliner con oltre 850.000 ascoltatori su Spotify

Sabato 7 giugno, la giornata si apre alle 17:00 con il DJ set di Tobehonest e il talk condotto da The Purista. Dalle ore 20:00 va in scena la seconda edizione di Checkami sul tempo, il contest per artisti emergenti. A seguire, live di:

– Promessa (200.000 ascoltatori) – 22Simba (600.000 ascoltatori) – Melons (500.000 ascoltatori) – Sayf (600.000 ascoltatori) – Chiusura a cura di Swag Marino

Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo:

“Primo vero evento dell’estate 2025, mi fa particolarmente piacere sia un format che si rivolge in primis ai giovani e realizzato con il loro pieno coinvolgimento. La manifestazione si è ormai affermata come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica hip hop, rap e cultura underground, richiama dal suo esordio appassionati del genere, urban writers, musicisti e cantanti, rendendo l’atmosfera unica e promuovendo un proficuo momento di scambio e interazione”.

Teodoro Lonfernini – Segretario di Stato per L’Istruzione e Cultura:

“Rapublic coinvolge un pubblico molto giovane, sia dal punto di vista degli organizzatori che dei fruitori della proposta, questo non inficia in alcun modo la qualità e il valore dell’evento, si pone al contrario come valore aggiunto, in termini di giusta direzione nel quale convogliare la passione e la naturale inclinazione e desiderio di esprimersi dei ragazzi verso una traiettoria costruttiva e virtuosa”.