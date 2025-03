San Marino, rassegna musicale di primavera: parte il primo concerto con la New Balance Saxorchestra

Prende il via domenica 23 marzo la Rassegna Musicale di Primavera 2025, un evento imperdibile promosso dall’Associazione Musicale Camerata del Titano. Il primo dei quattro concerti in programma vedrà sul palco del Teatro Titano di San Marino la New Balance Saxorchestra, ensemble composto da 13 musicisti provenienti dal Conservatorio di Cesena-Rimini e diretti dal M° Valerio Barbieri.

A partire dalle ore 18:00, il pubblico potrà immergersi in un programma variegato che spazia dalla musica classica al jazz, dalle colonne sonore cinematografiche alle tradizioni folkloristiche. Il repertorio include brani celebri come il “Bolero” di Maurice Ravel, il “Deborah’s Theme” di Ennio Morricone, il “Ragtime” di Scott Joplin e la “Suite Americana” di George Gershwin, in un concerto che promette di essere fresco e ricco di colori, proprio come la primavera che sta iniziando.

Questo evento segna l’inizio di una lunga serie di appuntamenti musicali che accompagneranno il pubblico sammarinese nei prossimi mesi. La rassegna, che prosegue con due concerti di musica sacra presso la Chiesa di San Francesco, è una tradizione consolidata che l’Associazione Musicale Camerata del Titano porta avanti con passione e dedizione.

L’ingresso al concerto è gratuito e si prevede una grande partecipazione, vista la qualità dell’ensemble e l’appeal di un programma che spazia tra generi diversi, ma che sa unire sotto il comune denominatore della musica la bellezza di epoche e stili differenti.

