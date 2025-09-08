San Marino. Referendum per istituire una commissione d’inchiesta parlamentare per i complici politici ed istituzionali nel caso KILLER DEI CANI e PEDOFILO. Cosa ne pensate? … di Marco Severini – direttore GiornaleSM

Buongiorno.

Vorrei chiedere ai nostri affezionati lettori un vostro parere su un’idea che mi è venuta già da tempo.

In questo periodo di referendum, considerando che non si conoscono ancora le responsabilità politiche e istituzionali, o addirittura i possibili complici, sia sul caso del PEDOFILO che su quello del presunto KILLER DEI CANI, pensate sia opportuno proporre un REFERENDUM CONSUNTIVO rper istituire una commissione parlamentare d’inchiesta, a microfoni aperti e con trasmissione audio/video in diretta dei lavori?

Così documenti alla mano, si possa fare luce su quanto non si è scoperto e rendere tutto pubblico come penso sia estremamente giusto e corretto.

Il costo del referendum sarebbe nullo in quanto potrebbe essere celebrato durante i prossimi referendum.

Secondo voi sarebbe interessante, ma soprattutto utile?

Attendo le vostre opinioni. Grazie

Marco Severini – direttore GiornaleSM