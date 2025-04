San Marino. Referendum SI o NO. THIS IS THE PROBLEM ! … il consueto pesce d’aprile di Paolo Forcellini

Viste le richieste da più parti perché sia indetto un referendum per sentire l’opinione dei cittadini sull’Associazione della Repubblica di San Marino all’U.E, proposta sulla quale non c’è accordo fra una parte di cittadini e con le forze politiche che tutte indistintamente all’unanimità hanno votato a favore, che non sia il caso di farne uno preliminare con il seguente quesito: VOLETE CHE SIA NECESSARIO INDIRE UN REFERENDUM CHE CHIEDA AI CITTADINI SAMMARINESI SE SONO D’ACCORDO CHE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO SI ASSOCI ALL’UNIONE EUROPEA? In caso risultino vincitori i SI rispetto ai NO, perché il Santo Patrono Marino possa consigliare i sammarinesi nella difficile scelta, la data del referendum definitivo potrebbe essere fissata per il 3 settembre. In questo modo si salverebbero capre e cavoli

Paolo Forcellini