San Marino. Regions’ Cup: domani si parte, ecco i convocati di Bizzotto

Sono stati sciolti in mattinata gli ultimi dubbi per Luigi Bizzotto, tecnico della NAT San Marino, che domani farà il suo esordio nell’Intermediate Round della UEFA Regions’ Cup 2024. Il Commissario Tecnico della rappresentativa del Titano ha dovuto far fronte all’infortunio di Daniel Piscaglia, fermatosi nell’ultimo incontro della sua Virtus contro la San Marino Academy. Non faranno inoltre parte dei 18 convocati per il torneo – che si svolgerà interamente a San Marino – Alex Castagnoli, Luca Tomassoni, Enea Senja e Luca Censoni.

Domani la NAT San Marino farà il suo esordio alle ore 14:30 contro la rappresentativa dell’Ungheria mentre alle ore 11:00, sempre a Montecchio, si daranno battaglia RAT Turchia e RAT Slovenia. I Titani di Bizzotto torneranno in campo sabato 16 novembre alle 14:30 contro la rappresentativa turca (alle 11:00 si gioca RAT Ungheria – RAT Slovenia) per poi terminare martedì 19 alle 14:30 contro la squadra slovena (alle 11:00 in campo RAT Ungheria e RAT Turchia). Tutte le gare del torneo verranno giocate sul sintetico di Montecchio.

Ricordiamo inoltre che le tre sfide della NAT San Marino saranno trasmesse in esclusiva – e in maniera totalmente gratuita – sulla piattaforma streaming Titani.tv con telecronaca integrale in italiano.

Questi infine sono i 18 convocati dal CT Luigi Bizzotto:

COGNOME NOME NATO IL RUOLO SOCIETÀ COLONNA Davide 10/11/2000 Portiere Domagnano GENTILINI Fabio 09/09/1984 Portiere Juvenes-Dogana BOTTONI Luca 12/08/1996 Difensore Fiorentino GORI Nicola 08/05/1997 Difensore Virtus MORETTI Diego 07/02/2000 Difensore Libertas PARMA Michael 28/03/1998 Difensore Domagnano SARTORI Francesco 07/03/1993 Difensore Folgore BOLDRINI Francesco 09/01/1995 Centrocampista San Giovanni CIACCI Elia 13/11/2001 Centrocampista Virtus LISI Kevin 16/11/2001 Centrocampista Faetano MERLI Davide 08/02/2000 Centrocampista Juvenes-Dogana MICHELOTTI Riccardo 13/09/1999 Centrocampista Pennarossa TERENZI Luca 10/05/2004 Centrocampista Faetano BABBONI Daniele 09/01/2000 Attaccante Domagnano BENINCASA Simone 25/01/2001 Attaccante Virtus BERNARDI Tommaso 08/04/2001 Attaccante Tre Fiori PANCOTTI Samuel 31/10/2000 Attaccante Folgore SARTINI Nicola 04/07/1999 Attaccante San Giovanni

FSGC