San Marino. “Regolamento 13 Settembre 2024 n°17” riguardante le modalità di cessione di veicoli a soggetti residenti in Italia

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio rende noto che in data odierna è stato promulgato apposito Regolamento 13 Settembre 2024 n°17 con il quale è abrogato, con decorrenza dal 14 settembre 2024, il Regolamento 8 febbraio 2007 n. 1 e successive modifiche, riguardante le modalità di cessione di veicoli a soggetti residenti in Italia.

Quanto precede considerata la necessità di allineare le disposizioni interne al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 296689/2024 del 16/07/2024, riferito ai veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e che trova applicazione dal 14 settembre 2024.

San Marino, 13 settembre 2024/1724 d.F.R.

La Segreteria di Stato Finanze e Bilancio