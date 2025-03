San Marino. Renata Tebaldi International Voice Competition – Opera Section 2024

Il ricordo di Renata Tebaldi nel ventennale dalla scomparsa si unisce alle celebrazioni del centenario pucciniano e al riconoscimento da parte dell’Unesco del canto lirico italiano come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

La nona edizione Renata Tebaldi International Voice Competition – Opera Section 2024 si terrà nella Repubblica di San Marino dal 16 al 20 dicembre 2024. Il ventennale dalla scomparsa del grande soprano, che a San Marino scelse di vivere dopo il ritiro dalle scene, in concomitanza con il centenario pucciniano e con il recente riconoscimento da parte dell’Unesco del canto lirico italiano come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità, rendono particolarmente significativa questa edizione del Concorso, culmine di una serie di incontri e iniziative promossi dalla Fondazione Renata Tebaldi. Il centro storico di San Marino all’interno delle sue mura e le pendici orientali del Monte Titano sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2008. Il rapporto privilegiato con un’artista del calibro di Renata Tebaldi, che scelse proprio il Castello di Borgo Maggiore nella Repubblica come sua residenza e dove ebbe amicizie e affetti di una vera famiglia d’elezione, rende San Marino partecipe del riconoscimento Unesco della Pratica del canto lirico italiano a Patrimonio immateriale dell’Umanità, un riconoscimento che coinvolge una vasta rete di professionalità e si proietta nel futuro, come tradizione che si perpetua e si rinnova nel tempo. La stessa Renata Tebaldi espresse il desiderio della nascita di un Concorso a San Marino per valorizzare i giovani talenti e proprio nel Teatro della Concordia, dove si svolgerà questa nona edizione, tenne nel 1985 una masterclass di canto. Questa nona edizione del Concorso presenta una formula rinnovata, collaborazioni e attività collaterali che arricchiscono il calendario nel ricordo di Renata Tebaldi e Giacomo Puccini. Dal 2024, infatti, il Concorso da biennale diventa annuale alternando il focus sul repertorio operistico da Mozart ai giorni nostri e quello sul repertorio antico e barocco (in programma nel 2025). In precedenza le due sezioni, volute dal maestro Angelo Nicastro (direttore artistico dal 2013 al 2022), si svolgevano in parallelo. Palazzo Graziani a San Marino ospiterà una mostra (inaugurazione il 18 dicembre alle ore 10.00) e una conferenza del prof. Piero Mioli (20 dicembre ore 16.30, in collaborazione con l’Associazione Ettore Bastianini) dedicate a Renata Tebaldi. In collaborazione con l’Associazione Dacia Senza Frontiere il 19 dicembre si terrà, invece, un incontro dedicato ad Hariclea Darclée, prima interprete di Tosca, in occasione del centenario pucciniano. Il 19 dicembre, anniversario della scomparsa di Renata Tebaldi, un concerto speciale con due ex vincitrici del Concorso (Benedetta Torre e Romina Tomasoni) si inserirà nella collaborazione con il Comune di Monte Grimano Terme (PU) e Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Pesaro, città natale di Renata Tebaldi, sarà presente anche nel concerto finale del Concorso il 20 dicembre al Teatro Concordia di San Marino, accompagnata dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini diretta da Nicola Valentini.