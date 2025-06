San Marino. Repubblica Futura: ”Cari amici della maggioranza, sempre la stessa storia? Chiedete alla gente per strada cosa pensano del funzionamento della giustizia!”

Questa volta dobbiamo aver colto davvero nel segno, dobbiamo aver disturbato i pochi che contano davvero, se tutti i partiti della maggioranza -meglio: alcuni, sempre più sparuti, leader per i quali la battaglia sul passato della giustizia conta più della reale attuale situazione del Tribunale- han dovuto prendere la penna e scrivere.

Una risposta assai fiacca, in vero, che casualmente, vista l’estrema difficoltà fattuale nel controbattere, si richiama alle solite parole chiave: CIS, cricca e chi più ne ha più ne metta…

Cari amici della maggioranza (Libera compresa, che ringraziamo, perchè ad ogni comunicato ci fa guadagnare decine di voti!) ancora con questa storia?

Dopo due commissioni di inchiesta, miriadi di indagini giudiziarie, processi in fase di conclusione (forse?!) ed altri che vi arriveranno (forse!?), non vi è ancora chiaro che noi il sistema Grais-Savorelli lo abbiamo combattuto, non fiancheggiato?

Che senza di noi probabilmente quei signori sarebbero rimasti in BCSM ancora molto tempo, visto chi, in Libera specialmente li difendeva.

Noi non abbiamo voluto Grais ed abbiamo cacciato tanto lui che Savorelli.

Questi sono i fatti. Comunque se qualcuno non li avesse capiti può andare a rileggere il documento pubblicato da vari anni sul nostro sito, che spiega l’intera questione. Inoltre proprio il Tribunale ha sancito chiaramente che le donne e gli uomini di RF con quel passato non centrano nulla, non responsabilità penali, civili, amministrative etc etc.

Questi sono fatti, fatti che tutti i Sammarinesi, o la gran parte hanno capito, diversamente non avremmo fatto varie centinaia di voti e due seggi in più alle ultime elezioni.

Noi ci limitiamo ad evidenziare come ancora si vedano prescrizioni, che sono ancora più eclatanti se riguardano ex politici o persone in odore di camorra.

É un crimine dirlo? Ma girate per le strade, parlate con le persone? Chiedete a loro cosa pensano del funzionamento della giustizia. Oppure chiedetelo all’ex Commissario Morsiani o al Giudice di Terza Istanza Oliviero Mazza, della cui lettera di dimissioni ancora non possiamo parlare per i segreti che continuate ad inventarvi.

Parleremo anche di questo, non ci faremo zittire dalle vostre minacce. Vogliamo una giustizia libera, efficace e giusta, e non saranno i vostri proclami purtroppo a darcela.

Infine una piccola considerazione politica. In questo momento di enorme difficoltà per una maggioranza che pare già moribonda, evidentemente qualcuno trova gioco facile ad individuare un nemico intorno a cui coalizzarsi.

Cari amici, ci siamo abituati, solo vi diciamo che non sappiamo fino a quando questo giochino durerà. Forse sarà proprio qualcuno della maggioranza, da più parti, a dire a qualcun altro che il suo tempo politico è finito.