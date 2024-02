San Marino. Repubblica Futura chiede un comma specifico sulla scuola

Oggi in Ufficio di Presidenza il Capogruppo di Repubblica Futura ha formulato formale richiesta di inserire nei lavori consiliari uno specifico comma sulla Scuola. Le sparate del Segretario Belluzzi sulle Scuole Medie organizzate su cinque giorni, lo stato dell’edilizia scolastica, da ultimo il famigerato Allegato 2 “procedure speciali di assunzione a tempo indeterminato del personale docente” del contratto collettivo di lavoro del pubblico impiego per il periodo 2023/2024” impongono che di un tema così rilevante come l’istruzione si discuta in Consiglio Grande e Generale. “Il Governo sta tentando con diversi interventi sconclusionati di smantellare il nostro sistema dell’istruzione -commenta Nicola Renzi- un bene prezioso, che peraltro riscuote apprezzamento ampio nella popolazione. Repubblica Futura non accetta questo modo di procedere e ha chiesto con forza che sulla Scuola, sul suo futuro, sia chiamato ad esprimersi il Consiglio Grande e Generale. È doveroso in questi processi tenere conto dei pareri delle famiglie, degli studenti e degli operatori della Scuola, che stanno garantendo, ad alto livello, un servizio fondamentale e irrinunciabile per il nostro Paese.

Repubblica Futura