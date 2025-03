San Marino. Respinta l’Istanza d’Arengo n.21 del 6-10-2024 – per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Prof.ssa Maria Giovanna Fadiga

Segretario di Stato Luca Beccari: “Negli ultimi 100 anni i casi sono stati pochissimi, come Abramo Lincoln, Giuseppe Garibaldi e Thomas Woodrow Wilson. Dal 1950, per 70 anni, non ne e? stata confe- rita alcuna fino all’istanza per la senatrice Segre. Riconosco l’impegno della professoressa Fadiga nelle attivita? UNESCO e le sue iniziative culturali durante la sua permanenza a San Marino.

L’ambasciatore Mercuri e? stato protagonista di relazioni bilaterali positive, culminate con visite di alto livello e ac- cordi importanti. Entrambi sono stati decorati, e la professoressa Fadiga e? Cavaliere Grand’Ufficiale dell’Ordine di San Marino. Credo che il modo migliore per riconoscere il suo alto valore, al pari di al- tri non sammarinesi che hanno contribuito, sia proporre un innalzamento del suo grado di onorificenza al massimo livello quando l’UNESCO riconoscera? il manoscritto dei Santi Marini e Leo. Questo, a mio avviso, rappresenta il giusto riconoscimento della comunita? sammarinese. L’Istituto della cittadi- nanza onoraria deve essere veramente eccezionale. Sono quindi a richiedere di respingere l’Istanza in oggetto.”

L’Istanza d’Arengo e? respinta con 26 voti contrari.