San Marino. Respinta (per poco) l’instanza d’Arengo per un controllo tossicologico annuale per i consiglieri del Consiglio Grande e Generale (Parlamento). Il dibattito

Istanza d’Arengo n.17 “affinché sia introdotta una normativa che preveda per i consiglieri un controllo tossicologico annuale”, sempre illustrata dal segretario di Stato Mularoni. “Personalmente non avrei nessun problema- spiega- e l’uso di sostanze stupefacenti è in aumento, ma si tratta di dati ipersensibili, dovrebbe essere una scelta volontaria”.

Si apre il dibattito e per Aleandro Rossi del Gruppo misto è “una brutta Istanza, veniamo dipinti come persone non positive, si pensa che il risultato che non riusciamo a produrre derivi dall’uso di sostanze stupefacenti”. Il fatto è che “la gestione della società basata sulla competizione deve cambiare completamente, si deve tornare a un meccanismo di solidarietà, anche tra Stati”. Matteo Rossi di Noi per la Repubblica sottolinea che “l’immagine che spesso diamo non è quella positiva e dobbiamo porci delle riflessioni”. L’Istanza è da “respingere, ci consente di riflettere, ma bisognerebbe valutare bene l’ammissibilità di alcune di esse”. Ciavatta di Rete si farà che chi ha votato contro ha qualcosa da nascondere. Si insinua il dubbio solo a discuterne. Io non ho nessun problema, ma se anche l’approvassimo non darebbe nessun esito”, conclude osservando che “piuttosto che Istanze di questa natura ci si potrebbe candidare e capire cosa significa fare il consigliere”.

Alessandro Cardelli del Partito democratico cristiano sammarinese apprezza gli interventi precedenti: occorre capire “il valore delle Istituzioni, che vanno valorizzate e preservate, Istanze come questa non portano nulla di utile. Non ci sono stati casi di condanna a consiglieri in questi ultimi anni”.

Interviene anche il segretario di Stato per gli Affari interni Gian Nicola Berti per “levare la protesta contro Istanze di questo genere. E’ irricevibile per qualsiasi categoria economica e sociale. E’ inguardabile. Mi dà fastidio che invece di rigettarla immediatamente ci discutiamo sopra. Chi l’ha presentata si sta divertendo”.

“Anche in questo caso la storia si ripete- rileva Denise Bronzetti del Gruppo misto- nel 2016 si era riproposto il tema e qualche collega si sottopose spontaneamente”. Si tratta, prosegue, di “una provocazione, non si può recuperare un gap di fiducia votando l’Istanza. Forse- conclude- serve una rivalutazione delle regole che sottendono alla presentazione di un’Istanza d’arengo”.