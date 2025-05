San Marino. RETE. Problemi con l’Italia sull’accordo UE: necessaria chiarezza!

In questi giorni, sui media è rimbalzata la notizia delle dichiarazioni di Vicenc Mateu, Ambasciatore di Andorra presso UE, riportate dalla TV Andorra Difusio. Secondo Mateu, ci sarebbe una certa riluttanza da parte dell’Italia nei confronti di San Marino riguardo ai controlli finanziari, circostanza che sta rendendo difficoltoso per San Marino e anche per Andorra giungere a un accordo di associazione con l’Unione Europea.

Il servizio mette anche in evidenza i contenziosi in ambito economico e finanziario fra Italia e San Marino di alcuni anni fa, e come questi episodi abbiano sollevato preoccupazioni, rendendo auspicabile che l’accordo di associazione preveda controlli più severi per evitare il ripetersi di tali problematiche.

In particolare, per l’Italia pare che i controlli previsti nell’accordo, nonché la regolamentazione del sistema finanziario che si applicherebbe sia ad Andorra che a San Marino, non siano sufficienti a garantire che incidenti analoghi non si verifichino in futuro.

Queste parole dipingono uno scenario ben diverso da quanto affermato nei mesi dai rappresentanti del Governo, come Beccari e Gatti, che hanno costantemente sostenuto che i rapporti siano positivi, i controlli efficaci e che San Marino sia un’”isola felice”. Noi, al contrario, riteniamo che la realtà sia ben diversa e più vicina alle dichiarazioni dell’Ambasciatore di Andorra.

Da anni segnaliamo la presenza di settori economici a rischio, fuori controllo, che stanno causando distorsioni nei meccanismi economici e che, in alcuni casi, sono infiltrati dalla criminalità organizzata.

In particolare, abbiamo osservato l’emergere di attività di nuova apertura in settori come auto, bevande e il commercio online, che sembrano essere sempre più permeati da infiltrazioni illecite. Nonostante ciò, il Governo preferisce minimizzare la situazione e ignorare i problemi reali, proclamando che tutto stia procedendo senza intoppi.

Sul fronte della firma dell’accordo di associazione, a seguito della conclusione del negoziato avvenuta ormai 14 mesi fa, è calato il silenzio. Nonostante i nostri ripetuti solleciti, il tema è sparito dai radar.

Chiediamo quindi l’inserimento di un punto all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Grande e Generale per fare piena chiarezza sulla situazione attuale, in particolare sui controlli e sull’ambito finanziario, e per conoscere gli eventuali ostacoli che impediscono la firma dell’accordo. La reticenza del Governo deve finire. È tempo di affrontare la realtà e adottare misure concrete per proteggere l’economia sana di San Marino, la sua reputazione e creare le condizioni per uno sviluppo virtuoso.

RETE