San Marino. RETE: solidarietà e vicinanza morale ai palestinesi e a tutti i popoli che combattono contro l’imperialismo e contro ogni forma di colonialismo, dal Giordano al Dnipro

Noi di RETE esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza morale ai palestinesi e a tutti i popoli che combattono contro l’imperialismo e contro ogni forma di colonialismo, dal Giordano al Dnipro.

Da oltre un anno chiediamo – anche con proposte di legge – di riconoscere lo Stato di Palestina. Il Governo, con alcune ritrosie, negli ultimi mesi ha compiuto alcuni passi, con l’instaurazione di relazioni diplomatiche con l’Autorità Nazionale Palestinese.

Ora è necessario andare avanti: 1) Riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina; 2) Sospendere i rapporti con lo Israele fino al ripristino da parte di Tel Aviv delle elementari norme del diritto umanitario e internazionale; 3) Sostenere ogni iniziativa internazionale per l’isolamento diplomatico e il sanzionamento economico di Israele; 4) Attivare corridoi umanitari per accogliere alcuni bambini e famiglie palestinesi.

Israele, per i crimini commessi contro il popolo palestinese, dovrebbe ricevere un trattamento speculare a quello riservato alla Russia dopo l’aggressione dell’Ucraina: ogni sanzione in meno è un colpo mortale alla credibilità dei Paesi occidentali, e in particolare europei.

Il nostro è un piccolo Paese, ma questo non ci esime dal prendere una chiara posizione morale a difesa del diritto internazionale e dei diritti umani: non solo lo dobbiamo alla nostra storia e ai nostri valori, ma proprio come piccolo Stato è nel nostro interesse difendere un mondo dove il più forte non sia libero di calpestare impunemente il più debole.

Accogliamo con favore la presa di posizione di Libera, che finalmente ha richiesto al Segretario Beccari di rompere gli ormai ridicoli indugi e riconoscere subito lo Stato di Palestina; anche dall’opposizione, siamo disponibili a interloquire con i partiti di maggioranza e a sostenere ogni loro iniziativa per raggiungere l’obiettivo.

RETE – Rinnovamento, Equità, Trasparenza, Ecosostenibilità