San Marino, riapre il Cinema Concordia: dal 25 settembre al 1° ottobre in sala “I Roses” e “Troppo Cattivi 2”

Dopo un’estate all’insegna delle proiezioni itineranti nei castelli, torna a riaccendersi il grande schermo del Cinema Concordia di Borgo Maggiore. Dal 25 settembre al 1° ottobre 2025 la programmazione propone due titoli di richiamo, tra commedia brillante e animazione per famiglie.

In prima serata: I Roses

Da giovedì 25 settembre, ogni sera alle ore 21.00, sarà in cartellone I Roses: una commedia brillante che rivisita il celebre “La guerra dei Roses”, tratto dal romanzo di Warren Adler.

Protagonisti una coppia d’eccezione: Olivia Colman e Benedict Cumberbatch, nei panni di Ivy e Theo, partner apparentemente perfetti, dietro i cui sorrisi però si cela una battaglia fatta di ambizioni, carriere e risentimenti pronti a esplodere in una feroce competizione domestica.

Per famiglie: Troppo Cattivi 2

Spazio anche ai più piccoli con il ritorno della banda più birbona del cinema d’animazione. Troppo Cattivi 2 sarà proiettato sabato 27, domenica 28 settembre e mercoledì 1 ottobre alle 17.30, oltre che con lo spettacolo serale delle 21.00 in calendario per tutta la settimana.

La nuova avventura vedrà gli ex “brutti ceffi” affrontare una missione rocambolesca contro una squadra criminale tutta al femminile: azione, risate e colpi di scena garantiti per divertire grandi e piccini.

Un nuovo inizio di stagione

Il team di San Marino Cinema saluta così il ritorno in sala: “Siamo felici di annunciare la riapertura della sala del Cinema Concordia. Torniamo a vivere la magia del grande schermo con nuovi film ed emozioni da condividere insieme”.

La sala, situata in via della Concordia a Borgo Maggiore, continuerà a essere un punto di riferimento culturale per tutta la comunità, con un’offerta variegata pensata per soddisfare sia cinefili che famiglie.

? Programmazione completa (25 settembre – 1 ottobre 2025):