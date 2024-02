San Marino. Riassetto Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive. Il comunicato della Segreteria di Stato per il Lavoro

Riassetto Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive.

Nella giornata di giovedì 8 Febbraio2024 il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini ha convocato un incontro con tutti i dipendenti dell’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e del Centro di Formazione Professionale per illustrare le attività che hanno condotto al riassetto delle stesse unità organizzative a completamento della riorganizzazione del Dipartimento Economia.

Tale riorganizzazione ha previsto l’accorpamento di tutte le funzioni relative alle politiche e servizi del lavoro in unico ufficio, prima suddivise in tre diverse unità, comprendendo anche le funzioni dell’Ispettorato del Lavoro

Per quanto riguarda il Centro di Formazione Professionale, la decisione è stata quella di fargli acquisire una sua autonomia pur mantenendo uno stretto rapporto di sinergia con l’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive.

Il lavoro svolto è stato fondamentale anche per la dotazione organica del personale e la sua logistica, elementi molto importanti per un ufficio che si occupa direttamente dell’occupazione nel nostro Paese.

Questo importante risultato, il Segretario Lonfernini precisa, è un altro punto raggiunto del programma di Governo sulle politiche del mondo del lavoro del nostro sistema.

Un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti che durante fasi così complesse hanno dato il loro supporto per il raggiungimento di questi importanti obbiettivi.

San Marino, 09 Febbraio 2024 (1722 dfR)