San Marino. I ragazzi dei Soggiorni Culturali in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti

I partecipanti alla 42^edizione dei Soggiorni Culturali dedicati ai giovani cittadini sammarinesi residenti all’estero, sono stati accolti oggi in Udienza Ufficiale presso Palazzo Pubblico dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Rossi e S.E. Milena Gasperoni.

I 31 giovani sammarinesi, provenienti da Stati Uniti, Argentina, Francia, Belgio e Italia, presentati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, hanno ricevuto il plauso delle più alte Istituzioni e l’incoraggiamento a mantenere vivo e prolifico il rapporto che li unisce alla Terra d’origine.

“Durante le tre settimane di permanenza in territorio i ragazzi stanno imparando a conoscere la realtà sammarinese, le tradizioni, la storia e la cultura del loro Paese d’origine. – ha pronunciato il Segretario di Stato Beccari – Mi preme sottolineare come la partecipazione costante e continua dei giovani sammarinesi in questi 42 anni di vita dei Soggiorni Culturali sia stata la testimonianza più evidente del solido e forte legame con San Marino, legame sicuramente modificato dall’avvicendarsi delle generazioni, ma rimasto inalterato nella sua essenza. Ritengo di fondamentale importanza che i nostri giovani all’estero prendano confidenza e si appassionino alle Istituzioni del Paese”.

All’Udienza Ufficiale hanno preso parola altresì quattro giovani partecipanti dell’edizione, in rappresentanza dei rispettivi anelli: argentino, francofono, italiano e statunitense.

Ai giovani sammarinesi residenti all’estero, nell’ambito della loro permanenza estiva sul Titano, è stata offerta la possibilità di alternare alle lezioni mattutine in aula diverse attività pomeridiane di escursioni, visite a musei, aziende, esperienze laboratoriali e sportive. Dunque, un metodo innovativo per imparare, che consente loro di apprendere sperimentando, mettendosi in gioco e interagendo con il territorio e la sua gente.

San Marino, 16 luglio 2024/1723 d.f.R.