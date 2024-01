San Marino. Riciclaggio internazionale nel settore dei servizi aeronautici (di David Oddone)

Nel prossimo Consiglio verrà discussa la Relazione annuale dell’Agenzia di Informazione Finanziaria (Aif) concernente l’attività svolta nell’anno 2021 in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Da essa emerge quello che da queste pagine sosteniamo un po’ da sempre: gli uffici sammarinesi funzionano, eccome. Oggi possiamo contare su controlli puntuali e una efficace opera di prevenzione, nonché quando serve, di repressione dei fenomeni criminali.

Un ottimo biglietto da visita che ci permetterà di entrare in Europa con tutte le carte in regola.

A tale proposito è interessante riportare un caso emblematico, che mette in luce l’importanza e la qualità del lavoro svolto da Aif.

Una società sammarinese, operante nel settore dei servizi aeronautici e riferibile, per amministrazione e titolarità effettiva, a soggetti esteri di diverse nazionalità e residenza (riconducibili ad un paese nordamericano e due paesi europei), ha utilizzato rapporti bancari sammarinesi per la gestione di incassi e pagamenti per conto di terze società estere, alcune delle quali con sede in paesi c.d. offshore o in giurisdizioni del continente africano. Tale società non pareva svolgere una reale attività operativa e/o di gestione di servizi, se non quella utile a riferire alla stessa la fatturazione attiva e passiva.

L’Aif ha svolto un’approfondita analisi finanziaria avvalendosi anche della collaborazione internazionale con omologhe Financial Intelligence Unit di paesi europei ed extra-europei e dei canali di polizia, accedendo a diversi database in uso, sia quelli relativi alla Pubblica Amministrazione sammarinese, sia ai provider di informazioni commerciali europei nonché alle informazioni pubblicamente disponibili su open source.

Dall’analisi operativa dei flussi finanziari, dalle ricerche condotte e dalle informazioni ottenute mediante l’attivazione dei canali di collaborazione nazionale ed internazionale, è emerso un possibile schema complesso di riciclaggio internazionale.

Le anomalie riscontrate durante il processo di analisi e di raccolta informazioni sono risultate numerose. I conti incardinati a San Marino sono stati in parte utilizzati per accreditare fondi provenienti da paesi extra-europei, per poi essere trasferiti nell’Unione europea. Nonostante il numero elevato di transazioni in entrata, il saldo del rapporto è rimasto sempre di valore esiguo e i bilanci della società segnalata hanno evidenziato la scarsa redditività della stessa. L’analisi dei rapporti tra i principali clienti e fornitori e la società sammarinese segnalata facevano presumere relazioni che andavano oltre la semplice prestazione di servizi e, al di fuori del territorio sammarinese, le società estere erano ritenute correlate ad operazioni presunte di riciclaggio e/o a possibili irregolarità fiscali. Anche nei confronti dei titolari effettivi di alcune società estere sono emersi svariati elementi pregiudizievoli, in alcuni casi correlati alla loro qualifica di soggetti politicamente esposti esteri.

Ulteriori anomalie sono state riscontrate nell’analisi della documentazione. Si è rilevata una discrepanza tra le società coinvolte nei rapporti commerciali e quelle correlate all’operatività finanziaria rilevata sul rapporto di conto corrente (oltre a essere state individuate situazioni di sovrafatturazione rispetto alle relative movimentazioni finanziarie). Gli accordi tra le società, consegnati con lo scopo di giustificare l’operatività tra le diverse società in questione, parevano redatti al solo fine di giustificare le transazioni finanziarie. Infine sono state riscontrate molteplici difficoltà da parte degli istituti finanziari nel reperire i documenti necessari per comprovare i rapporti d’affari con le società alle quali erano riferite le transazioni.

L’Aif ha così ritenuto che la società sammarinese sia stata utilizzata (abusata) al fine di trasferire dall’estero e per l’estero fondi di possibile origine illecita, giustificate da transazioni commerciali unicamente formali e non sostanziali.

Anche in questo caso occorre evidenziare la natura transnazionale dell’operatività registrata, essendo protagonisti delle transazioni finanziarie e commerciali persone fisiche e giuridiche sammarinesi, europee ed extra-europee. Inoltre, tale caso complesso vede, quale ulteriore elemento distintivo, l’utilizzo di persone giuridiche sammarinesi verosimilmente costituite e utilizzate (i.e. abusate) per fini illeciti, da persone fisiche e/o giuridiche residenti in giurisdizioni estremamente distanti dal territorio sammarinese.

David Oddone

(La Serenissima)