San Marino. Riconoscimento Palestina: l’Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi” plaude al voto del Consiglio Grande e Generale

L’Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi” accoglie con profonda soddisfazione la decisione unanime del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino di procedere al riconoscimento dello Stato di Palestina entro il 2025.

In un mondo attraversato da gravi crisi e conflitti, il pronunciamento compatto delle forze politiche sammarinesi rappresenta un gesto di coraggio, responsabilità e adesione ai principi fondamentali del diritto internazionale. È un messaggio chiaro: la Repubblica più antica del mondo continua a credere nei valori della pace, della giustizia e dell’autodeterminazione dei popoli.

Il principio dei “Due Popoli, Due Stati” è l’unica via possibile per una pace duratura tra israeliani e palestinesi. Il riconoscimento dello Stato di Palestina è un atto di grande rilevanza ma anche una condizione necessaria per la costruzione di un dialogo autentico tra le parti.

L’Associazione “Domenico Maria Belzoppi”, ispirata ai valori di libertà, solidarietà e autodeterminazione dei popoli, esprime il proprio plauso a questa decisione e rinnova il proprio impegno culturale in favore della pace, del rispetto reciproco e della dignità di tutte le nazioni.

Comunicato stampa – Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi”