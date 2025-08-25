San Marino, riforma IGR: domani, 26 agosto, sindacati a confronto con Governo e Opposizione a Domagnano

I sindacati tornano a sollevare la questione dei redditi fissi e dell’impatto della riforma IGR sui lavoratori e pensionati. Domani, martedì 26 agosto, alle ore 21 nella Sala Montelupo di Domagnano, CSdL, CDLS e USL terranno un dibattito pubblico dal titolo: “Riforma IGR: colpiti lavoratori e pensionati, lo Stato si arrende all’evasione?”.

I Segretari Generali Enzo Merlini (CSdL), Milena Frulli (CDLS) e Francesca Busignani (USL) spiegheranno le ragioni della loro contrarietà a un ulteriore inasprimento fiscale, che colpisce in modo particolare lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, già gravati dal caro-vita.

Il dibattito, moderato dal giornalista di RTV Mauro Torresi, vedrà la partecipazione di Massimo Andrea Ugolini e Silvia Cecchetti per la Maggioranza, e di Gian Luigi Macina per l’Opposizione.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire il meccanismo SMaC, le misure di contrasto all’evasione fiscale e le ripercussioni della riforma sui residenti e sui lavoratori frontalieri.