San Marino. RIFORMA IGR. SdS Gatti – Chiarimenti riguardo ai dati circolanti in rete della riforma IGR

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio desidera informare i cittadini e gli organi di informazione che alcune informazioni attualmente circolanti in rete potrebbero non riflettere la realtà ufficiale.

Invitiamo tutti, a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali diffuse dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio per ottenere dati precisi e verificati.

La nostra priorità è garantire una comunicazione chiara e trasparente, ed è fondamentale attingere solo a fonti ufficiali per evitare malintesi e disinformazione.

Riportiamo sotto il riepilogo delle simulazioni inoltrate nel precedente comunicato stampa:

Il lavoratore dipendente residente

Con un reddito di 15.600 euro all’anno (1.200 euro al mese per tredici mensilità) + TFR, andrà a pagare complessivamente 39 euro annui con un risparmio di imposta, rispetto al 2025, di circa 20 euro ogni mese (aliquota di tassazione 0,23%).

Con un reddito di 19.500 euro (1.500 euro al mese) + TFR avrà un risparmio, rispetto al 2025, di circa 10 euro al mese (aliquota di tassazione 2,22%).

Con un reddito di 26.000 euro (2.000 euro al mese) + TFR pagherà invece circa 10 euro in più al mese (aliquota di tassazione 4,76%).

Con un reddito di 39.000 euro (3.000 euro al mese) + TFR avrà un aumento di circa 35 euro al mese (aliquota di tassazione 8,11%).

Con un reddito di 50.000 euro (3.846 euro al mese) + TFR avrà un aumento di circa 70 euro al mese (aliquota di tassazione 10,69%).

Con redditi di 70.000, 90.000 o 110.000 euro + TFR pagherà da 115 a 180 euro in più al mese (aliquota di tassazione dal 14,32% al 19,29%).Si precisa che al fine di rafforzare la progressività della tassazione e al contempo supportare i contribuenti è stata rimodulata la detrazione d’imposta ora pari ad euro 500,00, che diminuisce all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi per redditi imponibili maggiori ad euro 80.000. Il lavoratore dipendente frontaliero