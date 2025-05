San Marino. Riforme istituzionali, la Commissione si riunisce: in agenda regolamento, programma e audizioni

Si preannuncia una seduta intensa quella della Commissione Consiliare Speciale per le Riforme Istituzionali, convocata per martedì 20 maggio, dalle ore 13.00 alle 19.30 presso il Palazzo Pubblico.

La riunione, disposta dai Presidenti della Commissione Filippo Tamagnini e Nicola Renzi, rientra nel percorso avviato dalla Legge Qualificata n.1/2025 e si terrà in seduta pubblica, segno della volontà di garantire la massima trasparenza in un momento cruciale per l’evoluzione dell’architettura istituzionale sammarinese.

All’ordine del giorno figurano punti centrali per l’operatività e il metodo di lavoro della Commissione: dalla discussione e votazione del Regolamento interno (art. 5, comma 6 della Legge Qualificata) – già oggetto di confronto nella precedente seduta del 29 aprile – all’approvazione del programma di lavoro vero e proprio.

Tra i temi salienti anche la calendarizzazione delle audizioni, l’apertura del dibattito generale sul Consiglio Grande e Generale, e la possibile individuazione di consulenti esterni. Spazio infine a comunicazioni, proposte varie ed eventuali.

L’appuntamento rappresenta una nuova tappa in un percorso istituzionale strategico, che mira a riformare – con metodo condiviso e trasparente – i meccanismi fondamentali della democrazia sammarinese.