San Marino rinnova il gioco: nuovi ‘Gratta e Vinci’ e slot, con forti misure anti-dipendenza

Il settore dei giochi a San Marino ha visto recenti innovazioni con l’approvazione di un decreto delegato che aggiorna le norme relative ai giochi. Tra le novità introdotte, si segnalano il lancio di un ‘Gratta e Vinci’ sammarinese e l’arrivo di nuove slot machine che sostituiranno quelle esistenti sul territorio. Queste nuove slot avranno una puntata minima di 20 centesimi e una massima di un euro, offrendo la possibilità di vincite fino a 250 volte l’importo puntato. Saranno dotate di gettoniere, accettatori di banconote e di una connessione internet per interfacciarsi direttamente con l’organo di controllo, l’Ente di Stato dei Giochi della Repubblica di San Marino.

La riforma introduce anche misure preventive contro il gioco patologico. Tra queste, il controllo remoto degli apparecchi da parte dell’Ente di Stato dei Giochi, che può bloccarli, monitorarne l’utilizzo solo in determinati orari e generare messaggi di avviso contro la dipendenza sullo schermo delle macchine. È stato inoltre stabilito un limite di perdita di 50 euro per ogni ora di gioco e un massimo di 300 partite giocabili in un’ora, segnando un forte impegno nella lotta contro la dipendenza da gioco.

Queste misure dimostrano una significativa attenzione al fenomeno della dipendenza da gioco, con la speranza che la nuova normativa possa servire da modello per altri enti normatori interessati a bilanciare le entrate derivanti dal gioco d’azzardo con la protezione dei giocatori dall’abuso. Gli apparecchi G2 potrebbero essere installati già entro l’estate