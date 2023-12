San Marino. Rinnovato l’accordo tra FSGC e Liceo Linguistico di San Marino

Prosegue anche nel 2024 la collaborazione tra la Federcalcio e la Scuola Secondaria Superiore di San Marino. Il legame è nato nel 2013 e nella giornata di ieri tramite un incontro tra il Presidente FSGC Marco Tura e i responsabili del progetto è stato rinnovato l’accordo per tutto il prossimo anno. Da tempo infatti sono tanti gli studenti del Liceo Linguistico che sono stati coinvolti in molteplici attività internazionali sia all’estero – ad esempio durante le trasferte delle Nazionali – che in territorio.

“Questa collaborazione – commenta il professor Giacomo Esposito, Preside della Scuola Secondaria Superiore – fa parte di un progetto coerente di una crescente internazionalizzazione. Queste esperienze sono una parte integrante del nostro programma formativo, che permette di confrontarci anche con realtà di spicco come le competizioni internazionali di calcio. Crediamo molto in questo progetto che può portare curiosità e apertura verso altre realtà. Abbiamo notato che è risultata essere un’esperienza molto soddisfacente e qualificante per chi ha preso parte al progetto”.

“È un’occasione per i ragazzi di mettersi alla prova e sfruttare al meglio quanto si apprende a scuola – concordano le professoresse Angela Garufi e Monica Fascette, responsabili del progetto. Nel periodo post-Covid le adesioni sono aumentate, sintomo del funzionamento del programma. La sempre ottimale organizzazione della Federcalcio, con briefing accurati, crea nei ragazzi anche esperienze dal punto di vista professionale”.

Soddisfatto del prolungamento dell’accordo è anche il Presidente FSGC Marco Tura presente all’incontro:

“Siamo contenti di aver rinnovato questa collaborazione. È un progetto alla quale teniamo molto ed è mirato ai nostri giovani sammarinesi. Abbiamo anche la possibilità di coinvolgere persone che non fanno parte del nostro universo calcistico. Con l’eventualità, come accaduto in passato, che qualcuno di loro possa un domani fare parte anche della nostra famiglia in Federcalcio. In futuro ci piacerebbe anche allargare l’orizzonte – nel rispetto degli impegni scolastici – coinvolgendo i partecipanti anche con altre nostre realtà di carattere giovanile impegnate sempre più a livello internazionale”.

FSGC | Ufficio Stampa