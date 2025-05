San Marino. Rinvenuta eroina e cocaina in un controllo. Arrestata 32enne residente a San Marino. Il comunicato della Polizia Civile

Come già anticipato nella mattina di ieri in un nostro articolo, la Polizia Civile ha diramato un comunicato stampa.

Nella notte tra il 27 e il 28 gennaio, i componenti del Settore Sicurezza Stradale in collaborazione con il Settore Informativo ed Investigativo di Polizia Giudiziaria nell’ambito della prevenzione e contrasto al traffico ed uso di sostanze stupefacenti, durante un controllo, ha colto una ragazza sammarinese di 30 anni, che deteneva 0.50 grammi di eroina occultati all’interno della bocca.

Ritenendo esserci adeguati elementi per ritenere la presenza di cose pertinenti allo spaccio di stupefacenti all’interno dei locali dove la 30 enne si era intrattenuta, i componenti del Corpo di Polizia Civile, hanno perquisito d’urgenza il locale dove la ragazza si era recata, aveva consumato ed acquistato la sostanza. Entrati dentro il locale, gli agenti vi trovavano una ragazza di anni 32 residente in territorio sammarinese. La perquisizione personale e domiciliare, ha permesso di rinvenire 1.79 grammi di eroina e 5.12 grammi di cocaina. Oltre alle sostanze stupefacenti è stato reperito altro materiale utile per la preparazione e assunzione degli stupefacenti.

Al termine delle operazioni, la ragazza 30 enne sammarinese è stata interrogata, poi denunciata a piede libero per uso e detenzione di stupefacenti. Mentre per la ragazza residente in territorio di anni 32, in seguito all’interrogatorio, è stato eseguito fermo di Polizia e tradotta al carcere dei Cappuccini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.