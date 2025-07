San Marino. Riparte già questa sera il PREMIO CHEF DELL’ANNO. Edizione 2025

Riparte il prestigioso Premio Chef dell’Anno, inaugurando l’edizione 2025 questa sera al Ristorante Il Piccolo.

Sarà l’occasione per celebrare il ritorno della kermesse, che quest’anno ha scelto come filo conduttore il risotto, simbolo di creatività e eccellenza culinaria.

Come al solito il primo concorrente è chi ha vinto la scorsa edizione ovvero lo chef Mario Liotta che accoglierà la giuria con una cena speciale nel suo ristorante, già noto non solo a San Marino per i suoi piatti gustosi e raffinati. L’inaugurazione segna l’avvio delle iscrizioni ufficiali: al momento sono sei i ristoranti già iscritti, mentre sono in valutazione altre inaspettate candidature provenienti dall’Italia.

Il tema di quest’anno – “Il Risotto” – valorizza l’arte della mantecatura, la scelta degli ingredienti e l’abilità tecnica, rendendo la sfida un’occasione unica per raccontare storie di territorio e innovazione. I ristoranti partecipanti saranno chiamati a reinterpretare un classico, mettendo in luce la propria identità culinaria attraverso ricette originali.

Il Premio Chef dell’Anno si conferma vetrina pubblicitaria, formativa e professionale: negli anni ha contribuito a far emergere molti talenti, offrendo visibilità e opportunità di crescita sia a ristoranti che a chef del nostro territorio. La giuria – composta da esperti gastronomici, avvocati, commercialisti, opertori della stampa e Segretari di Stato – valuterà ogni risotto in base a gusto, tecnica, creatività e coerenza con il tema.

Con la serata inaugurale di stasera e l’apertura delle iscrizioni, l’edizione 2025 si avvia con energia e promesse di eccellenza. Il risotto, piatto principe della cucina italiana, diventa protagonista di un percorso che punta a valorizzare non solo i suoi sapori, ma anche le menti che lo reinterpretano con estro e passione.

Buon PREMIO CHEF a tutti i concorrenti.

Per iscriversi invia un messaggio whatsapp al 337.1006927