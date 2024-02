San Marino. RIPARTE LA CACCIA ALLA BALENA BIANCA-AZZURRA … di Paolo Forcellini

Molti ex politici sammarinesi anche coloro che ormai da diversi anni sono in pensione e lontano dalla politica attiva, si trasformano ad ogni tornata elettorale in tanti Achab, che non hanno interesse per tutte le balene, più o meno grandi, che sguazzano nelle torbide acque della politica sammarinese, ma ne hanno in mente solo una che occupa tutti i loro pensieri e che è diventata per loro una vera ossessione ed incubo.

E’la vecchia balena bianca azzurra, l’unico loro desiderio e scopo della vita è stato quello di abbatterla una volta per tutte.

Ecco allora ripresentarsi l’occasione buona. Le elezioni si stanno avvicinando e gli Achab, capitani delle baleniere titaniche, chiamano a raccolta le loro ciurme progressiste e riformiste, perché si imbarchino e si preparino alla caccia del cetaceo di Via delle Scalette.

Riusciranno a trovare equipaggi sufficienti di uomini, coraggiosi ed esperti che con le fiocine possano arpionarla?

L’impresa non sarà facile, visto che tutte le cacce effettuate negli ultimi decenni raramente hanno avuto successo.

La balena bianca-azzurra il più delle volte è riuscita a salvarsi mentre a soccombere sono stati i vari Achab.

Paolo Forcellini