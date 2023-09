San Marino Risponde senza Censura. Da più di un anno guasto ai lampioni in Via Tana rendendola di notte buia e pericolosa. … di un lettrice

Chiedo scusa,abito in Città a Via Tana,e da più di un’anno,c’è stato un guasto ad uno dei lampioni che illuminano la Via di notte, rendendola buia e pericolosa per le auto che vi transitano, che rischiano di andare a sbattere in quelle parcheggiate di lato, vicino ai garage delle abitazioni, e non solo. Si rischia di investire anche persone a piedi,e purtroppo,Nessuno e dico Nessuno,si interessa di riparare il guasto. A chi devo rivolgermi per favore, perchè venga ripristinata l’illuminazione nel tratto di strada adiacente la mia abitazione e la vecchia Ambasciata?

Si rischia veramente, non solo per le auto ma anche per le persone a piedi, che si ritrovano costrette a percorrere al buio un tratto di strada importante. Magari questo,non è il luogo adatto, ma sono in cerca di consigli e di aiuto e ringrazio già in anticipo, chi vorrá darmi una mano

Una lettrice