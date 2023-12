SAN MARINO RISPONDE … SENZA CENSURA. Questione autovelox. Sul gruppo di discussione di GiornaleSM, riservato ai sammarinesi e residenti, si inizia a parlare di CLASS ACTION

La notizia di una multa di 108 euro per eccesso di velocità di soli 4 km/h oltre il limite ha alimentato un vivace dibattito sul gruppo Facebook “SAN MARINO RISPONDE SENZA CENSURA” , il gruppo di discussione di GiornaleSM che vede la presenza di circa 5.000 sammarinesi e residenti.

La sanzione di 108 euro, ritenuta eccessiva da molti, ha portato alla proposta di una class action contro le penalità percepite come ingiuste.

La discussione ha rapidamente guadagnato slancio, con numerosi membri del gruppo che hanno espresso il loro malcontento riguardo alle sanzioni per piccole infrazioni stradali. Il tema della class action, proposto da un utente, ha catturato particolare attenzione come possibile strumento legale per sfidare collettivamente le multe ritenute sproporzionate.

Altri partecipanti hanno sollevato questioni sulla collocazione strategica degli autovelox, suggerendo che siano posizionati più per generare entrate che per garantire la sicurezza. È stato messo in luce un sentimento diffuso di frustrazione e ingiustizia tra gli automobilisti, stimolando un dibattito più ampio sulle politiche di sicurezza stradale e l’equità delle sanzioni.

La conversazione si è estesa alle normative europee e al loro impatto su San Marino, con alcuni utenti che hanno evidenziato la necessità di un approccio più adattato alle specificità del territorio. La proposta di multe basate sul reddito è stata considerata da alcuni come un’alternativa più giusta, che potrebbe garantire un’imposizione proporzionale alla capacità economica del trasgressore.

Il crescente senso di indignazione collettiva evidenzia una richiesta generale per una maggiore equità nelle sanzioni per il traffico e per misure più ragionevoli. Mentre la discussione prosegue, si attende con interesse un riscontro da parte delle autorità competenti e delle associazioni dei consumatori, con la speranza che venga intrapresa un’azione concreta per affrontare queste problematiche e promuovere un dialogo costruttivo sulla sicurezza e l’equità sulle strade di San Marino.

/ms