San Marino. Ritorna il campionato: Folgore-Tre Penne promette scintille

Dopo l’apoteosi della Nazionale di San Marino ed il capolavoro della NAT San Marino, torna l’appuntamento con il Campionato Sammarinese che – da domani – aprirà i battenti della 10° giornata. Cinque anticipi, a fronte di tre posticipi domenicali. Nel programma del sabato, un unico incontro alle ore 18:00: a Montecchio si sfideranno Faetano e Juvenes-Dogana. Impegno di capitale importanza per la squadra di Serravalle, che recupera Tani dopo la squalifica. I Gialloblù di Ricchiuti occupano l’undicesimo posto insieme al Domagnano, mentre la formazione di Fabbri è distante sette lunghezze: un’ulteriore sconfitta metterebbe in serio pericolo i progetti di post-season. Il citato Domagnano sarà in campo alle 15:00 di domani, quando sarà chiamato ad affrontare La Fiorita al “Federico Crescentini” di Fiorentino. Gara delicata e da affrontare senza Mazzavillani – appiedato dal giudice sportivo – per Rossi. Rinunce forzate anche per Ceci, privo di Gasperoni e Mazzotti. La squadra di Montegiardino vuole vincere per mantenersi nelle posizioni di vertice.

All’apice troviamo Cosmos e Virtus, impegnate in contemporanea a Montecchio ed Acquaviva. Sulla carta, i campioni in carica sono attesi dalla sfida più agevole: il prossimo avversario è il Cailungo, che ha incamerato un solo punto in nove uscite. Più ostico l’ostacolo sulla strada del Cosmos, vale a dire quel San Giovanni che la scorsa primavera ha sfiorato il colpaccio ai playoff. Grassi rientra dalla squalifica per garantire a Lepri una soluzione in più a centrocampo, mentre i Rossoneri di Tognacci dovranno fare a meno del proprio metronomo – Azael Garcia Rufer. Nel programma degli anticipi anche Tre Penne-Folgore: curiosamente le formazioni di Berardi, tra i grandi ex della partita, e Lasagni si incroceranno anche martedì nei quarti di Coppa Titano. Forse l’ultima chiamata per quelli di Città per rientrare nella corsa scudetto, visti i sette punti di distanza dalla vetta e le altrettante squadre che li precedono in classifica. La Folgore, di contro, occupa il terzo posto in coabitazione con La Fiorita e vede la targa dei battistrada con un solo punto di ritardo rispetto alla coppia di testa.

Sono tre le partite che si disputeranno domenica pomeriggio. Il Murata, privo di portieri di ruolo fino all’apertura del mercato di riparazione (Benedettini e Cervellini entrambi infortunati), sfiderà la San Marino Academy sul sintetico di Fiorentino. Sempre alle 15:00, ma a Montecchio, Pennarossa-Tre Fiori. Incontro che nelle attese sembra pendere dalla parte dei Gialloblù di Girolomoni, che tornerà a presidiare l’area tecnica per spingere i suoi al successo. Chiude il programma l’impegno dell’altro club di Fiorentino, l’omonima formazione affidata a Tarini. La sorpresa più lieta di questo scorcio di stagione occupa il quinto posto, a tre punti di distanza dalla vetta. La Libertas, prossima avversaria, ha dilapidato il doppio vantaggio incamerato col Pennarossa per essere raggiunto nel finale. Una partita che ha permesso al calcio sammarinese di fare il giro del mondo, grazie alla rete dopo 4”07 di Osayande, ma che non ha lasciato di certo un buon ricordo alla squadra di Sperindio. L’obiettivo dei Granata è certamente accorciare le distanze e irrompere concretamente nella corsa al settimo posto.

Questo è il programma completo della decima giornata di Campionato Sammarinese, integralmente proposta diretta streaming con telecronaca in italiano sulla piattaforma Titani.tv.

Campionato Sammarinese 2024-25, 10. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Domagnano La Fiorita Balzano (S. Savorani, M. Savorani) – W. Villa 23/11 15:00 Fiorentino Tre Penne Folgore Avoni (Cordani, Salvatori) – Hafidi 23/11 15:00 Domagnano Cailungo Virtus Mineo (Morisco, Tuttifrutti) – Ucini 23/11 15:00 Acquaviva Cosmos San Giovanni Xhafa (Cristiano, Zaghini) – Andruccioli 23/11 15:00 Montecchio Faetano Juvenes-Dogana Borriello (Bellavista, Giannotti) – N. Villa 23/11 18:00 Montecchio Murata San Marino Academy Zani (Gallo, Sapigni) – Ilie 24/11 15:00 Fiorentino Pennarossa Tre Fiori Luci (Macaddino, Sgrignani) – Albani 24/11 15:00 Montecchio Libertas Fiorentino Beltrano (Ercolani, Lerza) – Ricciarini 24/11 15:00 Domagnano

FSGC