San Marino. Riunione del Gruppo Sicurezza Stradale: avviata la progettazione per il rifacimento dei guard-rail e presentati nuovi strumenti digitali per la viabilità

Si è svolta nella giornata odierna una nuova riunione del Gruppo Sicurezza Stradale, organismo nato per coordinare un piano strategico volto a prevenire e gestire situazioni di emergenza.

Il Gruppo è composto dalla Segreteria di Stato per il Territorio e Segreteria di Stato Affari Interni, dai Comandanti delle Forze dell’Ordine (Gendarmeria, Polizia Civile, Guardia di Rocca), dal Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e per l’Edilizia, dall’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, dal Direttore dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASP) e da rappresentanti della Consulta delle Giunte di Castello.

Nel corso dei lavori è stato annunciato l’avvio della progettazione preliminare per il rifacimento dei guard-rail lungo alcuni dei principali assi viari del Paese, in particolare la Superstrada e la Sottomontana. Si tratta di un intervento strutturale fondamentale, non più rinviabile, che risponde a criteri di sicurezza e sostenibilità, e che interesserà tratti ad alta percorrenza e considerati particolarmente sensibili.

All’incontro hanno preso parte anche il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Matteo Ciacci e il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi, confermando l’impegno condiviso da parte delle istituzioni nel garantire la sicurezza stradale e migliorare l’efficienza della mobilità interna.

È stata inoltre presentata una relazione tecnica sugli strumenti digitali oggi disponibili per la segnalazione delle variazioni alla viabilità, con particolare riferimento alle piattaforme Google Maps, Apple Maps e Waze. L’obiettivo condiviso è quello di rendere sempre più efficiente e tempestiva la comunicazione verso cittadini e turisti, attraverso sistemi digitali integrati, in grado di aggiornare in tempo reale modifiche temporanee o permanenti al traffico.

Il Segretario di Stato Matteo Ciacci ha dichiarato: “Questa integrazione tecnologica consentirà di migliorare la comunicazione verso cittadini e turisti, valorizzando anche le segnalazioni spontanee provenienti dalla cittadinanza. Un passo importante verso una mobilità più sicura, moderna e partecipata.”

Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi ha aggiunto: “Lo strumento che andiamo a presentare è messo a disposizione del Gruppo Sicurezza per contribuire a risolvere immediatamente problemi di circolazione ma ha anche potenti possibilità di ulteriori sviluppi. Permetterà di governare i flussi del traffico e della viabilità, garantirà più controllo e sicurezza. Stiamo studiando nuovi progetti che andranno sempre in questa direzione: questo è solo il primo passo.”

Il Gruppo Sicurezza Stradale proseguirà il proprio lavoro nelle prossime settimane con ulteriori approfondimenti e azioni coordinate volte a potenziare le infrastrutture, i sistemi di controllo e i canali informativi, nella direzione di una San Marino sempre più attenta, sicura e connessa.

San Marino, 10 luglio 2025