San Marino. Riunione in Casa Elego. Confronto politico e messaggi ai partiti di maggioranza per una nuova stagione di riforme

Nella serata di martedì u.s. si è riunito il Gruppo Direttivo di ELEGO per una Nuova Repubblica, la cui Portavoce Giovanna Cecchetti ha aperto il dibattito toccando diversi aspetti della vita politica e nello stesso tempo facendo un riferimento sui lavori consiliari e sulla presenza ai Congressi Generali, che i tre partiti della sfera di maggioranza hanno svolto in queste settimane, con riferimento al P.S.D., al P.D.C.S. ed a Libera.

Tre momenti distinti, ai quali la Rappresentante di Elego ha portato un messaggio di saluto, sottolineando l’importanza della loro Assise e dei rispettivi temi, oggetto di dibattito al loro interno, ed in particolare del delicato momento che sta attraversando la Repubblica, invitando i colleghi della maggioranza a portare avanti con decisione, coraggio e responsabilità le azioni e gli obiettivi inseriti nel programma di Governo dell’attuale legislatura.

Il Gruppo Direttivo ha condiviso gli argomenti che la Portavoce ha inserito nei suoi interventi, che scaturiscono dalla necessità di definire al più presto l’Accordo di Adesione all’Unione Europea, ritenendo che possa essere il propulsore per una nuova politica e per la crescita dei nostri settori produttivi e di rilancio dell’occupazione, guardando con occhio vigile alla situazione economica e finanziaria – è doveroso diminuire il debito pubblico – e nello stesso tempo intervenire sui problemi quotidiani, come la questione casa, quella sociale e della natalità. Ha ribadito, inoltre, la necessità delle riforme strutturali e quelle istituzionali, di aprire le porte ai nuovi investitori e di riconfermare il nostro sistema sanitario, rafforzandolo in ogni sua parte.

Inoltre, il G.D. di ELEGO invita il Consigliere Cecchetti a continuare a far sentire la propria voce in aula consiliare e si compiace, altresì, di aver ribadito nei suoi interventi la presa di distanza dalla Lista di “Alleanza Riformista”, la quale anche in questi giorni ha mostrato la sua vera identità politica, non certamente Socialista, tantomeno Liberale, ma di tutt’altra natura, in sintonia con Domani Motus Liberi per realizzare un partito dai valori “Conservatori/Riformisti”. I vertici di ELEGO si erano resi conto, fin dall’indomani delle elezioni, di tali mosse, tra l’altro sotterranee, e ciò è stato ulteriore motivo della presa di distanza dalla Lista predetta.

Infine, il Gruppo Dirigente esprime i migliori auspici e rallegramenti ai neo eletti Segretari Generali, sia del P.D.C.S, Giancarlo Venturini, che a Luca Lazzari del P.S.D. ed a Giulia Muratori di Libera, nominati nei rispettivi Congressi di partito, ed ai quali formuliamo i più vivi e sinceri auguri di un proficuo lavoro nell’interesse del Paese.

Al termine della riunione la Portavoce Giovanna Cecchetti ribadisce la necessità di un continuo confronto interno, al fine di portare la voce di ?lego “per una Nuova Repubblica”, nelle sedi dovute e rimarca l’esigenza di un impegno comune, tendente a rafforzare l’azione del Movimento.

San Marino, 20 Novembre 2024

L’Ufficio Stampa di Elego