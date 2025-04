San Marino. Rivoluzione digitale e servizi consolari, tema al centro del confronto tra Comites ed Alessandro Zehentner 

La settimana scorsa Alessandro Zehentner, ex Presidente del Comites Barcellona ed Intercomites Spagna, nonché coordinatore dall’Italia delle varie liste Azzurra si è recato in visita alla Comites San Marino presso la sede di Via Maestri Comacini, dove è stato accolto dal Presidente Alessandro Amadei e dal membro esecutivo Marina Rossi (foto). Il Comites Barcellona è uno dei più autorevoli organismi eletti dagli italiani all’estero, in quanto rappresenta circa 125.000 connazionali residenti nella circoscrizione consolare della città capoluogo della Catalogna che comprende le regioni di Murcia, Aragona, Catalogna, Valenza, Isole Baleari ed il Principato di Andorra. L’occasione è stata valida per confrontarsi su vari temi, come ad esempio l’assistenza sociale per gli italiani all’estero indigenti, il sostegno delle imprese italiane che operano nei mercati europei, l’obbligo dell’iscrizione A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) per i cittadini italiani residenti all’estero per periodi superiori a 12 mesi che non sempre viene osservato. L’attenzione degli intervenuti all’incontro è ricaduta poi sull’utilizzo di Fast It, ovvero lo strumento telematico, attraverso il quale il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale offre ai cittadini italiani residenti all’estero servizi e informazioni senza doversi recare fisicamente negli uffici consolari. Fast It in perfetta linea con i contenuti dell’Agenda Digitale Italiana ed Europea eroga servizi interamente per via telematica, come ad esempio l’iscrizione all’AIRE ed il cambio di indirizzo all’interno della stessa circoscrizione consolare e da questo portale si può anche monitorare lo stato di lavorazione delle pratiche dei cittadini prese in carico dall’ufficio consolare. Una vera rivoluzione digitale che ha portato numerosi benefici, ma ha altresì sollevato sfide significative, specialmente per la popolazione anziana che spesso è restia ai rapidi e travolgenti cambiamenti tecnologici. Al termine dell’incontro Alessandro Zehentner si è complimentato con il Comites San Marino per le molteplici attività messe in campo, nonostante la riduzione dei finanziamenti ministeriali subita negli ultimi anni e per la forte sinergia e gli stretti legami instaurati con l’Ambasciata d’Italia a San Marino e con le Autorità dei Comuni limitrofi. Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha ringraziato Zehentner per la graditissima visita e per l’impegno che l’ex Presidente del Comites Barcellona ha sempre profuso per gli italiani all’estero.

