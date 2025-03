San Marino-Romania: le convocazioni ufficiali

L’allenamento ufficiale di oggi ha dato garanzie sufficienti a Roberto Cevoli ed al suo staff che, dopo le rinunce forzate a Edoardo Colombo e Matteo Vitaioli – entrambi infortunatisi nella trasferta di Cipro – non hanno dovuto far fronte ad altri imprevisti. Per sopperire all’assenza di Colombo è stato convocato Mirco De Angelis, estremo della Virtus, mentre Simone Santi – attaccante in forza alla San Marino Academy Under 22 – potrebbe avere la chance di debuttare in Nazionale.

San Marino-Romania vale il debutto casalingo nelle Qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026 per i Biancazzurri, che giocheranno in uno stadio tutto esaurito contro una squadra di indubbio valore. Calcio d’inizio programmato alle 20:45 di domani.

Questi i giocatori convocati da Roberto Cevoli per l’incontro:

GIOCATORE RUOLO NATO IL P. G. CLUB 1 DE ANGELIS Mirco Portiere 03/03/2000 – – Virtus 13 ZAVOLI Matteo Portiere 06/07/1996 1 – La Fiorita 16 AMICI Pietro Portiere 27/01/2004 – – Fossombrone 2 BENVENUTI Giacomo Difensore 03/02/2006 6 – Sassuolo 3 BENVENUTI Tommaso Difensore 03/02/2006 6 – Sassuolo 4 FABBRI Filippo Difensore 07/01/2002 31 1 San Marino Calcio 5 CEVOLI Michele Difensore 22/07/1998 28 – Juvenes-Dogana 6 ROSSI Dante Carlos Difensore 12/07/1987 36 – Tropical Coriano 12 TOSI Alessandro Difensore 28/04/2001 23 – San Marino Calcio 14 VALENTINI Giacomo Difensore 26/06/2001 3 – Juvenes-Dogana 15 PASOLINI Marco Difensore 26/04/2003 3 – Pietracuta 21 RICCARDI Alberto Difensore 01/10/2006 – – La Fiorita 8 CAPICCHIONI Lorenzo Centrocampista 19/01/2002 15 – Pietracuta 11 CONTADINI Andrea Centrocampista 18/08/2002 11 – Pietracuta 17 GOLINUCCI Alessandro Centrocampista 10/10/1994 55 2 Virtus 18 ZANNONI Samuele Centrocampista 29/04/2002 7 – Pietracuta 22 MULARONI Marcello Centrocampista 08/09/1998 47 – Cosmos 23 VALLI CASADEI Matteo Centrocampista 01/06/2005 7 – Vanchiglia 7 SANTI Simone Attaccante 03/05/2004 – – San Marino Academy 9 NANNI Nicola Attaccante 02/05/2000 43 3 Torres 10 BERARDI Filippo Attaccante 18/05/1997 34 3 Vibonese 19 GIACOPETTI Nicolas Attaccante 05/06/2006 6 – San Marino Academy 20 SENSOLI Nicko Attaccante 14/06/2005 10 1 Tre Fiori

FSGC | Ufficio Stampa