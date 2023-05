San Marino. Rossano Fabbri (AR): ”Occorre andare oggi, oltre”

Occorre andare oltre, rispetto alla contingenza segnata dallo strappo di RETE.

Il Paese, infatti, vuole soltanto chiarezza.

E per noi andare oltre significa mettere in campo un preciso percorso politico e la definizione di una agenda imperniata su poche ma importanti cose per chiudere la legislatura dando poi voce ai sammarinesi.

Sul percorso politica la risposta, di ieri e di oggi, dalle rappresentanze istituzionali che sostengono il Governo è chiara ed ha un peso.

Un peso legato all’attualità ma alla prospettiva politica futura.

La collaborazione tra forze popolari, liberali, riformiste e socialiste rappresenta uno spaccato maggioritario nel Paese: un dettaglio tutt’altro che di poco conto.

Sulle poche ma importanti cose da fare ci sono tre passaggi chiave: Europa, Rapporti Bilaterali, Messa in sicurezza del Bilancio.

A queste vanno affiancati o progetti di legge che alcune Segreterie di Stato hanno già avviato all’iter consigliare o sono in fase ultimativa dal punto di vista del confronto.

Una considerazione su un punto che ci sta particolarmente a cuore: il dialogo.

Dovremo dialogare meglio di come finora fatto con il Paese, a partire dall’Europa.

Dovremo dialogare – nel rispetto dei ruoli – con le forze economiche e sociali.

Dovremo dialogare con rispetto con l’aula Consigliare.

Senza voler strumentalizzare nessuno ci sono delle posizioni che si collocano fortunatamente aldilà dei proclami “al voto al voto” espressi dai leader di LIBERA E RF Ciacci e Renzi.”