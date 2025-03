San Marino. Rotary Club: al commediografo Stefano Palmucci il “Premio Rotary alla Professionalità” 2024

Il Rotary Club San Marino sin dal 1992 ha istituito il “Premio Rotary alla Professionalità”, prendendo spunto dal principio fondante del Rotary International, che è quello di incoraggiare e sviluppare l’ideale del “servire” inteso come motore e propulsore di ogni attività; principio sintetizzato dal motto: “Service above self” (Servire al di sopra di ogni interesse personale).

Il premio consiste in una targa d’argento che viene assegnata a cittadini sammarinesi o residenti che si siano distinti nell’ambito della loro professione, onorando il Paese con la loro attività e dando lustro e prestigio alle Istituzioni e all’immagine della Repubblica di San Marino, sia a livello locale che internazionale.

Lunedì prossimo 10 giugno, il Rotary Club San Marino conferirà il Premio alla Professionalità 2024, giunto quest’anno alla 24a edizione, al commediografo Stefano Palmucci, grande uomo di teatro, che col suo genio ha posto la Repubblica di San Marino all’attenzione delle compagnie teatrali più qualificate d’Italia.