San Marino RTV (di proprietà anche della RAI )assume: aperti i bandi per giornalisti e tecnici. ECCO IL BANDO DI CONCORSO PER GIORNALISTI

Dal 1° luglio al 30 settembre 2025 è possibile candidarsi alle selezioni per entrare a far parte della squadra di San Marino RTV. I bandi sono disponibili online, all’indirizzo: https://sanmarinortv.sm/lavora-con-noi

Fai clic per accedere a BANDO_2025_GIORNALISTI.pdf

A comunicarlo è il Direttore Generale Roberto Sergio, che sottolinea: “Una procedura pubblica e trasparente, ulteriore conferma del percorso di rilancio intrapreso dalla nostra emittente radiotelevisiva.”

Le selezioni sono rivolte a profili giornalistici e tecnici, con sede di lavoro a San Marino. Si cercano candidati con solida preparazione professionale e competenze digitali, valorizzando anche le capacità di collaborazione e lavoro in team.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 30 settembre, compilando il form disponibile sul sito ufficiale. Dal 1° ottobre al 19 dicembre 2025, una Commissione Valutatrice procederà con prove scritte, orali e pratiche.

Al termine del processo sarà stilata una graduatoria, valida per due anni, che potrà essere utilizzata per future assunzioni. I contratti partiranno da gennaio 2026: inizialmente a tempo determinato per sei mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.