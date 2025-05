San Marino. Sabato 24 maggio a Serravalle, torna “Atletica x Tutti”: allo Stadio Olimpico lo sport diventa inclusione

Sabato 24 maggio 2025 lo Stadio Olimpico di Serravalle sarà il palcoscenico della 4ª edizione di “Atletica x Tutti”, manifestazione all’insegna dello sport inclusivo organizzata dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali.

A partire dalle ore 10:00, prenderanno il via le gare: si comincerà con la velocità, seguita dal salto in lungo e, per concludere, la staffetta mista che vedrà protagonisti atleti di diverse abilità e fasce d’età.

L’evento, realizzato in collaborazione con il Gruppo Giudici Gare della Federazione Sammarinese Atletica Leggera e i tecnici della San Marino Athletics Academy, rappresenta un momento significativo per promuovere lo sport come strumento di condivisione e integrazione.

Protagonisti in pista saranno gli studenti delle classi 2F e 3F delle Scuole Medie di Fonte dell’Ovo, gli atleti di Special Olympics San Marino e, per la prima volta, anche gli “Special Ambassadors” dello sport paralimpico sammarinese, testimoni attivi del valore dell’inclusione.

La manifestazione si concluderà alle ore 12:00 con la cerimonia di premiazione, celebrando ogni partecipante come vincitore di una giornata all’insegna del rispetto, del gioco e dell’uguaglianza.