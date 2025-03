San Marino. Sabato 25 NOVEMBRE porte aperte alla Scuola Superiore

Sabato 25 novembre, dalle ore 14.45 alle ore 18.30, la Scuola Superiore della Repubblica di San Marino apre le porte a genitori e studenti alle prese, in questa fase dell’anno scolastico, con la scelta della scuola da frequentare dopo la terza media. La Scuola Superiore offre la possibilità di scegliere fra cinque diversi indirizzi di studio: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo Economico Aziendale e Biennio ITI. I titoli di studio rilasciati hanno valore legale e sono equipollenti agli analoghi diplomi conseguiti nei licei italiani. Il Liceo Economico Aziendale rilascia un diploma che ha valore anche professionale e che è equipollente al diploma di Ragioneria e di Perito Commerciale. Nel corso dell’Open Day gli insegnanti illustreranno le specificità dei diversi percorsi scolastici, i contenuti e le metodologie didattiche, l’organizzazione delle discipline, le uscite e i viaggi di istruzione, le attività elettive e gli stage che arricchiscono ed integrano l’offerta formativa. La presentazione degli indirizzi di studio, di circa un’ora ciascuna sarà ripetuta ogni ora a partire dalle ore 14.45. Si ricorda che l’accesso alla scuola è situato in Contrada Santa Croce, 48. Per maggiori informazioni info.sss@pa.sm e 0549/882795

