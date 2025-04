San Marino. Sabato 3 maggio alle ore 21, il Teatro Concordia di Borgo Maggiore ospiterà la 18esima edizione di Locomix, il concorso dedicato ai comici emergenti

Organizzato dall’Associazione Locomotiva in collaborazione con la Compagnia Fratelli di Taglia, l’evento promette di regalare grandi risate e portare in piena luce nuovi talenti nella comicità. Durante la serata, 6 concorrenti si esibiranno e saranno votati sia dal pubblico che da una giuria, tema- cornice di questa edizione intitolata “La notte di Oscar” sarà il mondo del cinema.

La serata avrà come Special Guest Virgigno, direttamente da Zelig, insieme alle divertenti incursioni del duo Marco Tamagnini e Gianni Bardi, presenteranno lo spettacolo Ettore Mularoni, Marina Tamagnini e Mauro Granaroli dell’Associazione Locomotiva.

Questa edizione di Locomix si presenta particolarmente ricca e stimolante, in scena un ampio registro di stili comici, che spaziano dai monologhi alla stand-up, dalla comicità surreale a quella demenziale.

Durante l’evento si svolgerà una raccolta fondi a favore di dall’Associazione San Marino for the Children.

“La Segreteria di Stato per il Turismo è lieta di patrocinare un’iniziativa che nel corso degli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo, nel panorama culturale nazionale-sottolinea il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati-Locomix rappresenta un esempio virtuoso di come l’investimento in cultura e spettacolo possa generare ricadute positive anche in ambito turistico, rafforzando l’immagine della Repubblica di San Marino come luogo di vivacità culturale”.

Locomix è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, in collaborazione con gli Istituti Culturali di San Marino, l’Ufficio del Turismo e la Giunta di Castello di Borgo Maggiore.

Segreteria di Stato per il Turismo