San Marino, sabato 30 agosto il pellegrinaggio di pace e speranza “Sui passi di San Marino”

In occasione delle celebrazioni del Santo Patrono, sabato 30 agosto sarà organizzato a San Marino il pellegrinaggio di pace e speranza intitolato “Sui passi di San Marino”, un percorso che unisce spiritualità, tradizione e turismo religioso.

Il cammino partirà dalla chiesa di Santo Marino a Poggio Torriana e condurrà i partecipanti fino alla Basilica del Santo, attraversando tappe significative della Repubblica. L’iniziativa è stata inserita tra le attività giubilari e nel programma ufficiale delle celebrazioni della festa del Patrono, prevista il 3 settembre.

Per agevolare la partecipazione, sarà disponibile un servizio navetta gratuito che partirà alle 8:15 dalle Logge di Borgo Maggiore, e sarà possibile unirsi al pellegrinaggio anche solo in alcune tappe, nelle località di Gualdicciolo o Acquaviva.

La Penitenzieria Apostolica ha concesso l’Indulgenza Plenaria a tutti i fedeli che, sinceramente pentiti, comunicati e confessati, prenderanno parte al cammino, rendendo l’esperienza non solo un momento di riflessione spirituale ma anche un’occasione di crescita interiore.

Un’iniziativa che conferma come il turismo religioso e i pellegrinaggi possano diventare strumenti di unione, cultura e valorizzazione del patrimonio spirituale della Repubblica di San Marino.