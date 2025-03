San Marino. Sabato 5 aprile a Verucchio le selezioni di Locomix

Nella stessa serata verranno premiati i vincitori del concorso “Scritti da ridere”

Partono le selezioni del festival per comici emergenti Locomix, giunto alla sua 18a edizione e patrocinato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dalla Segreteria di Stato per il Turismo, dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore e realizzato in collaborazione con gli Istituti Culturali di San Marino.

Organizzate con la compagnia teatrale Fratelli di Taglia, le serate si terranno al Teatro Pazzini di Verucchio. Il primo appuntamento è per sabato 5 aprile alle ore 21:15.

Si esibiranno 8 comici provenienti da tutt’Italia; presenteranno Daniele Dainelli della compagnia Fratelli di Taglia e Ettore Mularoni, Presidente dell’Associazione Locomotiva di San Marino.

Lo spettacolo sarà allietato dalla musica dal vivo del Trio BEATI PRECARI: Massimo Modula – chitarra e voce, Giacomo Depaoli – percussioni, Daniele Torri – sax e flauto traverso. Il pubblico sarà il vero protagonista perché, esprimendo il proprio voro, sceglierà un artista che accederà direttamente alla finale.

Questi i comici che calcheranno il palco durante la prima serata:

-?????? ???? Italo marocchino, nato e vive a Carpi. Stand up comedian, fresco del trionfo al Faenza cabaret del Teatro Masini. Gira con il suo spettacolo dal titolo “2 cuori e una panetta”.

-?????? ????????? di Treviglio, attore, monologhista e chitarrista, ha all’attivo diverse partecipazioni a serate come La Corrida dei Comici, Free Stage area Zelig, e Open MIC, tutti a Milano.

-????? ?????????? di Castellammare di Stabia, vive a Roma, ha all’attivo esperienze come attrice, improvvisazione teatrale, stand up comedy, story telling.

-????????? ??????? di Brindisi, vive a Grottaferrata, improvvisazione, canto, pittura, calcio balilla, lingue straniere, astrofisica e stand-up comedy. Tutte queste cose in una sola persona. Ma concentrarsi su una e farla bene? Banale.

-???????? ????????? (Dottorgasmo) di Cesena, è un comico e stand up comedian. Si è esibito nello storico Teatro di Zelig a Milano, ha all’attivo diverse partecipazioni a festival e serate di comici in giro per l’Italia.