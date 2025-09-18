San Marino, sabato il Gran Premio Nuvolari: 282 auto storiche in arrivo nel cuore del Centro Storico

Il fascino delle auto d’epoca incontra la Repubblica più antica del mondo. Domani, sabato 20 settembre, San Marino ospiterà la 35ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la storica gara internazionale di regolarità per auto d’epoca dedicata al leggendario campione Tazio Nuvolari.

Partito oggi da Mantova, città natale del “Nivola”, il percorso – lungo 1.081 chilometri attraverso Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria – vedrà sfilare ben 282 equipaggi provenienti da tutto il mondo.

Nel pomeriggio di domani gli occhi saranno tutti puntati su San Marino, dove avrà luogo l’ultima serie di prove cronometrate della giornata con il suggestivo controllo a timbro in Piazza della Libertà, nel cuore del centro storico. L’ingresso è previsto dal confine di Gualdicciolo a partire dalle 17.30, con passaggio a Borgo Maggiore e arrivo attraverso la storica Galleria di Montalbo del treno bianco-azzurro. L’ultima vettura taglierà il traguardo sammarinese attorno alle 20.30, prima dell’uscita verso Torraccia e della successiva ripartenza in direzione Rimini, dove sono previsti la passerella in Piazza Tre Martiri e infine l’arrivo al Parco Fellini.

Il parterre automobilistico si annuncia di primissimo livello: 35 case costruttrici rappresentate, dalle italianissime Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, passando per le tedesche Mercedes, BMW e Porsche, fino alle intramontabili francesi firmate Bugatti. Saranno ben 90 le vetture d’epoca costruite tra il 1923 e il 1946 a prendere parte alla manifestazione.

Grande soddisfazione arriva dal Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati: “Siamo particolarmente lieti di accogliere nella Repubblica di San Marino il passaggio della prestigiosa gara automobilistica dedicata a Tazio Nuvolari, un mito dello sport e della velocità oltre che figura che incarna valori senza tempo di passione, coraggio e spirito di avventura che si riflettono nello spettacolo offerto oggi da queste straordinarie vetture storiche.”

Entusiasmo condiviso anche dall’Ufficio del Turismo che sottolinea l’importanza della tappa sammarinese: “Per San Marino è un onore essere parte di questo itinerario che unisce tradizione sportiva, cultura e soprattutto turismo. Eventi come questo rappresentano un’opportunità importante per valorizzare il nostro territorio e farlo conoscere a un pubblico internazionale.”

Tra il ruggito dei motori, la precisione delle prove cronometrate e l’abbraccio simbolico della Piazza della Libertà, la giornata di domani promette di trasformare il Monte Titano in un palcoscenico d’eccellenza per tutti gli amanti delle auto storiche e della leggenda di Nuvolari.